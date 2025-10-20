ジャケットの中でも「かなり長く着回せる」トップス風にも着られる「カーディガン的ジャケット」

店頭に並び始めた秋の新作から、この時季のスタイリングを活性化させ、中途半端ないまの時季から先々までの活躍が期待できる息の長いアイテムを厳選。



使い方の幅が広がる「薄手のレイヤード風」

黒シアージャケット／MANOF　お尻が隠れる長め丈。

とろみ系のテーラードにシアーな素材がドッキングされた、軽快ながらもさわやかすぎないデザイン。付属のウエストベルトを使えば形の変化も可能。



ストールのような役まわり

黒シアージャケットは着まわし。タンクトップ／スローン（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店）　サスペンダー、チノパンツ ／ともにナイジェル・ケーボン ウーマン（アウターリミッツ）　キャップ／ザ シンゾーン（Shinzone ルミネ新宿店）　バッグ／Gap　サンダル／バナナ・リパブリック

　

質感を生かして適当にまとっても、装いに品格をもたらす黒ジャケットの効能。ノースリーブの肌感を抑え、気温差のある1日もなんなく過ごせる。



デザインシャツ的なアレンジをトップスバリエーションの１つに

黒シアージャケットは着まわし。インナー／Gap　スエットパンツ／サンディニスタ（ダイバース シティ）　サンダル／RANDA　

正統派なシャツ×ラフなスエットパンツの王道コンビを、ジャケットに置きかえてマイナーチェンジ。ベルトによるウエストマークや深めに開いた胸元だけでなく、素材のセンシュアルさも相まって、ハンサムながら女らしさもかもし出せるスタイルに変化。



