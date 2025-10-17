スタイリストが高稼働させる「2色の長そでトップス」薄くて・軽くて・やわらかい「心地いいデザイン」

スタイリストがよく頼る「完成度を上げる白黒トップス」

あくまでも脇役の存在ながら、装いの仕上がりを左右する「サブアイテム」にフォーカス。ありそうでなかなか見つけるのが難しいピンポイントな願望は、プロに選ばれた優秀アイテムが参考に。







【STYLIST MEMBERS】

（樋口かほりさん）ベーシックでありながら、そのシルエット選びが絶妙と話題。ちょうどいい大人の甘さのさじ加減にも技が光る。 （岩田槙子さん）女性らしさが引き立つシルエットや服選びに定評あり。トレンドをうまく落としこむバランスに長けている。 （玉木歩乃花さん）シューズ企画を担当することも多く、足元まで考えられたスタイリングの提案はピカイチ。







【選びのポイント】

□のぞいたときに隙を生む透けとツヤ

□肌あたりのよさは絶対条件







Spick & Span

「ヘルシーな女っぽさを演出できる」

ロングTシャツ／スピック&スパン（スピック&スパン ルミネ有楽町店） 「上品なのにほんのり女らしさもある、絶妙な透け具合。そでは長めの設計で、地厚なトップスに仕込むと手元にニュアンスが生まれます」（樋口さん）







Audire

「甘さを足すならネック高めのレース」

ハイネックレースニット／アウディーレ 「メンズライクなスエットからのぞかせたい、レースのハイネックインナー。ウール混の素材でやわらかな質感だから、カジュアルなアイテムにもよく合います」（玉木さん）







開きすぎずつまりすぎない丸首」

ニット／THE SHINZONE（Shinzone 表参道本店） 「リラクシーなシルエットながら、品を保てるリブ編み生地。１枚でも、レイヤードして着ても首元が美しく見えるネックのつまり具合も絶妙です」（岩田さん）







(アイテムのプライスなど詳細)

【全27アイテムの一覧】≫秋からの「キレイな長そでTシャツ」インナーづかいにも向く「首元が美しく見える」デザイン