スタイリストが高稼働させる「2色の長そでトップス」薄くて・軽くて・やわらかい「心地いいデザイン」

スタイリストがよく頼る「完成度を上げる白黒トップス」

あくまでも脇役の存在ながら、装いの仕上がりを左右する「サブアイテム」にフォーカス。ありそうでなかなか見つけるのが難しいピンポイントな願望は、プロに選ばれた優秀アイテムが参考に。



【STYLIST MEMBERS】
（樋口かほりさん）ベーシックでありながら、そのシルエット選びが絶妙と話題。ちょうどいい大人の甘さのさじ加減にも技が光る。　（岩田槙子さん）女性らしさが引き立つシルエットや服選びに定評あり。トレンドをうまく落としこむバランスに長けている。　（玉木歩乃花さん）シューズ企画を担当することも多く、足元まで考えられたスタイリングの提案はピカイチ。



【選びのポイント】
□のぞいたときに隙を生む透けとツヤ
□肌あたりのよさは絶対条件



Spick & Span
「ヘルシーな女っぽさを演出できる」

ロングTシャツ／スピック&スパン（スピック&スパン ルミネ有楽町店）　「上品なのにほんのり女らしさもある、絶妙な透け具合。そでは長めの設計で、地厚なトップスに仕込むと手元にニュアンスが生まれます」（樋口さん）



Audire
「甘さを足すならネック高めのレース」

ハイネックレースニット／アウディーレ　「メンズライクなスエットからのぞかせたい、レースのハイネックインナー。ウール混の素材でやわらかな質感だから、カジュアルなアイテムにもよく合います」（玉木さん）



開きすぎずつまりすぎない丸首」

ニット／THE SHINZONE（Shinzone 表参道本店）　「リラクシーなシルエットながら、品を保てるリブ編み生地。１枚でも、レイヤードして着ても首元が美しく見えるネックのつまり具合も絶妙です」（岩田さん）



