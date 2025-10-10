¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤éËüÇî¡ªÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÂÎ¸³¤¬¡Ö°ìÀ¸¥â¥Î¡×¤Ê¥ï¥±
¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÛËÜÊª¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢´Û
¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÄËë¤ò·Þ¤¨¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£
Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï2600Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ì¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇ¿·µ»½Ñ¤â¥¢¡¼¥È¤â¼«Á³¤â¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËüÇî¤¬¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÌ¤Íè¤ò¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¡É¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Ì¤Íè¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁÏ¤ë¤â¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×
¤Ò¤È¤¤ï¡ÖËüÇî¤é¤·¤¤¡×Ì´¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏUSA¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡á¥¢¥á¥ê¥«´Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¸ý¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç±§ÃèÁ¥¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿´¤Ï°ìµ¤¤ËÌ¤Íè¤Ø¡£
SNS¤Ç¤â¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡×¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
AI¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÀ¶È¡¢¿À·Ð¤ÎÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¾®·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Î²òÀâ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ä¥â¥Î¤Î¤¹¤´¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ëºî¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬·«¤êÊÖ¤·Î®¤ì¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñ¶¤ò¤³¤¨¤¿¶¨ÎÏ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¤±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢3²ó¤Î±§ÃèÈô¹Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Ìî¸ýÁï°ì¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡ª¥¹¥Ú¡¼¥¹ X ¼Ò¤ÎÌ±´Ö±§ÃèÁ¥¤Ç±§Ãè¤Ø¹Ô¤Ã¤¿½é¤ÎÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±§ÃèÎ¹¹Ô¤Îµ¿»÷ÂÎ¸³¡ª
¡Ö±§ÃèÎ¹¹Ô¡×¤¬µ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë±é½Ð¤Ë¤ÏÆþ´Û¤·¤¿Ã¯¤â¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾²¤¬ÍÉ¤ì¡¢¸÷¤È²»¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ëÇ÷ÎÏ¤Î±é½Ð¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬±§Ãè¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡ª¡¡¸÷¤Î¹¿¿å¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢¤â¤¦°µÅÝÅª¡Ä¡ª
Ìó38Ëü¥¥í¡¦¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Î·î¤Ø¸þ¤«¤¦±§ÃèÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤È°ì½ï¤ËµðÂç¤Ê±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÅþÃå¡£
·îÌÌ¤ËÅþÃå¤·¡¢´ðÃÏ¤ÇÆüËÜÀ½¤Î¥ë¥Ê¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤Î¹ñ¤ä´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó·î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¡×¡£ÆüËÜ¤Îµ»½ÑÎÏ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥è¥¿¤Î·îÌÌÃµºº¼Ö¡Ö¥ë¥Ê¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§¡£±§Ãè³«È¯¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ã¤Æ¡¢¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¶¨ÎÏ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¡¢¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¢¥á¥ê¥«´Û¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î´õË¾¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¡×¤¬ÂçÀÚ¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸ÃÏµå¹æ¤Î¾èÁÈ°÷¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
72Ç¯¤Ë·îÌÌÃåÎ¦¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥¢¥Ý¥í17¹æ¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬·îÌÌ¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡Ö·î¤ÎÀÐ¡×¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËüÇî¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤µ¤ó¡£
¢£¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Ç´¶¤¸¤¿¡¢·Ý½Ñ¤¬Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÎÏ
ËüÇî¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ´Û¤Þ¤ÇºÇÄ¹8»þ´ÖÂÔ¤Á¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¡×¡£
´ÛÆâ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖL¡ÇArte Rigenera la Vita¡Ê·Ý½Ñ¤¬À¸Ì¿¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¡Ë¡×¡£
¥ì¥×¥ê¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖËÜÊª¡×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È½Ö¤¯´Ö¤ËSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾ì¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë2À¤µª¤ÎÄ¦¹ï¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥Í¡¼¥¼¤Î¥¢¥È¥é¥¹¡×¤Ë¤Ï¤½¤Î¶ÚÆù¤ä¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ë¶Ã¤¡¢¥«¥é¥ô¥¡¥Ã¥¸¥ç¤Î¡Ö¥¥ê¥¹¥È¤ÎËäÁò¡×¤Ï¡¢ÌÀ°Å¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¡£
Å·Àµ¸¯²¤¾¯Ç¯»ÈÀá¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤¿°ËÆ£¥Þ¥ó¥·¥ç¤Î¾ÓÁü²è¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤Î½éÈô¹Ô¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Èô¹Ôµ¡¤Î¹üÁÈ¤ß¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Å·ºÍ¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤¬»Ä¤·¤¿1000Ëç°Ê¾å¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤äÊ¸½ñ¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¡¼¥É¡×¤Î¤¦¤Á¤Î4Ëç¡Ê¼ÂÊª¡Ä¡ª¡Ë¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£
²ñ´üÃæ¡¢¿·¤·¤¤Å¸¼¨¤¬Ê£¿ôÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£
ËüÇî¤ÎÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê9Æü¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¡¢ËüÇî¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¹©·ÝÉÊ¡ÖÀ»¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³Áü¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÊ¸²½¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²°¾å¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¼°Äí±à¤Ç¤Ï¡¢ËüÇî¤Î·öÁû¤òÎ¥¤ì¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤ä¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·Ý½Ñ¤È¼«Á³¡¢Æü¾ï¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤¹¿Í¤Î»Ñ¤â¡£
Ë»¤·¤¤ËèÆü¡¢Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤ä·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¡¼¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ë¤«¤µ¤ä¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¡×¤Ç´¶¤¸¤¿¡¢°¦¤È¼ê»Å»ö¤¬ËÂ¤°Ì¤Íè
°µÅÝÅª¡ÖÈþ¡×¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡×¡£´ÛÆâ¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î¾®»Ø¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ËâË¡¤Î»å¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÀÖ¤¤»å¤ÎÅÁÀâ¡×¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÛÆâ¤Ç²¿ÅÙ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥í¥À¥ó¤Î¡Ö¼ê¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎºÇ½é¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¦¿Íµ»¤äÃÎ·Ã¡¢¿Í¤È¿Í¤ò·ë¤Ö¾ÝÄ§¡£
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ä¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¢¥·¥ç¡¼¥á¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊ¸²½¤äµ»½Ñ¤â¡¢Êª¸ì¤È°ì½ï¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥â¥ó¡¦¥µ¥ó¡á¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¤Î½¤Æ»±¡¤È¸·Åç¿À¼Ò¤ÎÂçÄ»µï¤È¤¤¤¦¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤³¦Åª°ä»º¤¬°ì¤Ä¤ÎÅç¤Ç½Ð²ñ¤¦Å¸¼¨¤â¡£¤Þ¤ë¤ÇÆó¤Ä¤Î°ä»º¤¬ÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¼«Á³¤äÎò»Ë¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤Ï¡¢°¦¤ä´¶¼Õ¡¢ÁÏÂ¤¤Î¼ê»Å»ö¤ÎÎÏ¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢²ÈÂ²¤ä¼«Ê¬¼«¿È¡¢¼«Á³¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Á³¤È¶¦À¸¤¹¤ëÌ¤Íè¡Ö½»Í§´Û¡×
¿Íµ¤¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢Í½Ìó¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ñÆâ¥Ñ¥Ó¥ª¥ó¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö½»Í§´Û¡×¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¤µ¤¡¡¢¿¹¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÌ¤Íè¤Ø¡×¡£
¿¹¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
´ÛÆâ¤Ë°ìÊâÆþ¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ò¤ä¤Ã¤È¤·¤¿¿¹¤Î¶õµ¤¤¬¡ª
°Å¤¤¿¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤Á¡¢¼ê¤Ë¥é¥ó¥¿¥ó¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡£Ì¸¤ä²»¡¢¸÷¡¢É÷¡¢ÌÚ¤äÃî¤Î²»¡Ä¡Ä¸Þ´¶¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤Î°Å¤¤¿¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÃî¤äÆ°Êª¤¿¤Á¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤òÃÖ¤¯¤È¸÷¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹»Å³Ý¤±¤â¡£
Éû´ÛÄ¹¤Î°Â±ÊÌÀ»Ë¤µ¤ó¤â¡Ö»ä¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢±£¤ì¤¿±é½Ð¤¬ËÉÙ¡£»þ¤Ë¤Ï±«¤¬¹ß¤ë±ÇÁü¤äÉ÷¤Î±é½Ð¤â¡ª¡¡¼«Á³¤Î¸·¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥·¥¢¥¿¡¼¡×¡£
¿¹¤Î¡Ö¤¤¤Î¤Á¤È¤¤¤Î¤Á¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°É÷¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¡£ÆÃ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÉ÷¡×¤Î±é½Ð¡£·ã¤·¤¯Éñ¤¦ÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¼«Á³¤Î¹Ó¡¹¤·¤µ¤äÁÔÂç¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°Â±Ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÉ÷¤Î±é½Ð¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¼«Á³¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë´¶³Ð¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
±ÇÁü¤ä¸÷¤Ë¸Æ±þ¤·¤ÆÉñ¤¤¡¢¼«Á³¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë»È¤ï¤ì¤¿ÌÚºà¤Ï¡¢»Í¹ñ¡¦°¦É²¸©¡¦¿·µïÉÍ»Ô¤Î½»Í§¤Î¿¹¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥¤¬Ìó1000ËÜ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤ÁÊÉÌÌ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤ÎÇ¯¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¥¹¥®¡¢²°º¬¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤½¤ì¤è¤ê°ÊÁ°¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¥Ò¥Î¥¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
°Â±Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö£±ËÜ£±ËÜ¤Î¤¤¤Î¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÌÚºà¤Î²Ã¹©ÊýË¡¤«¤é¸¡Æ¤¤ÈµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ÌÚ¡¹¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡È¹çÈÄ¤òÍÑ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÌµÂÌ¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤äÀè¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤Ø¤Î·É°Õ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËüÇî¤Ç¤ÏÌó£±ËüËÜ¤ÎÉÄÌÚ¤òÍè¾ì¼Ô¤¬¿¢ÎÓÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¡ª
ÉÄÌÚ¤Ï»Í¹ñ¤Î°éÉÄ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÌó1Ç¯´Ö°é¤Æ¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢½»Í§´Û¤òºî¤ë»þ¤ËÌÚ¤òÈ²ºÎ¤·¤¿À×ÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¿¢¤¨¤¿ÉÄÌÚ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¤Þ¤¿·úºà¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È°Â±Ê¤µ¤ó¡£¿¹¤È¿Í¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢½Û´Ä¤ÎÊª¸ì¤ò¼Â´¶¡£
¥·¥¢¥¿¡¼¤òÈ´¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëÅ¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤Î½»Í§¥°¥ë¡¼¥×¤Îµ»½Ñ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ°´ü¡¦¸å´ü¹ç¤ï¤»¤Æ700°Ê¾å³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ»½Ñ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤È¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÁª¤Ó¡¢´ÊÃ±¤Ë¥ß¥é¥¤¤Î¥¿¥Í¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤âÂç¿Íµ¤¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½£±Ëü·ï¤Î¡Ø¥ß¥é¥¤¤Î¥¿¥Í¡Ù¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Â±Ê¤µ¤ó¡£
°Â±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ
¡Ö½»Í§´Û¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¹¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿Í´Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤ä¼«Á³¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ä¿¹¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁÔÂç¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢¼«Á³¤È¶¦À¸¤·¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ä¤¤¤ËÊÄËë¤È¤Ê¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£
Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¡ÖÌ¤Íè¡×¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¾®¤µ¤ÊÁÛÁü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤³¤½¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤Ê´õË¾¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°ìÀ¸¥â¥Î¡×¤ÎËüÇîÂÎ¸³¡£³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
