「1着でこんなにできる」着回しが終わらない「応用が利く」黒シャツの選び方
使い道が多く、合わせるものを選ばない「あるといい」新たな定番をレコメンド。白よりもドライで硬派な黒でシャツを塗りかえると？ 色をいつもと逆転するだけで鮮度が高まる選び方をご紹介。
「白の代わりに着回せる」黒シャツ選び
「すっきりとオーバーサイズ」
□微光沢でハリのある生地
□ヒップまで隠れるメンズサイズ
体が泳ぐ余裕のあるサイズだから、かしこまりすぎずに品のある姿へ導き、着方のアレンジも増幅。どう着てもきりっと見える色と形だから、ヴィヴィッドカラーやデザイン性のあるアイテムなどともシャープにまとまる。
白シャツよりも重厚感があるぶん、知的さをともなったモードな表情に。 黒シャツ（メンズ）／Graphpaper（グラフペーパー 東京）
センシュアルな抜けをプラス
デコルテをヘルシーに導くアウターとして活用
黒シャツは着まわし。キャミソール／ベイジ，（オンワード樫山 お客様相談室） スカート／blurhms（ワンダリズム） ピアス／BRANCH JEWELLERY（ZUTTOHOLIC） バッグ／VASIC（ヴァジックジャパン） サンダル／ダニエラアンドジェマ
“シャツ”という絶対的な好感度を頼りに着くずしたりレイヤードしたりすることで、色香のあるスタイリングにもムリなく対応。着くずした肩からのぞく細ストラップが素肌をデコレート。
“デニムを大人っぽく”
タックINした黒＋ベルトでインテリ風
黒シャツは着まわし。ダメージデニムパンツ円／Gap 眼鏡／Ray-Ban（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） ベルト／TORY LEATHER（メイデン・カンパニー） バッグ／VASIC（ヴァジックジャパン） ローファー 29,700円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）
好感度高めの首元やえりを生かして、カジュアルなデニムアイテムに品格を付与。脱力感をとりのぞき、ワンランク上のスタイリングにアップデート。ボタンをわずかに開けてVをつくり女っぽさも。
