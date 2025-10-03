星空にきらめくスヌーピー！キプリング×PEANUTS第2弾コラボ、“売り切れ続出”のバッグ＆ポーチを全部見せ
ベルギー生まれのカジュアルバッグブランド「kipling(以降：キプリング)」から、スヌーピー率いる「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボレーション第2弾が2025年10月1日より発売された。
【画像】キプリングとのコラボアイテムをもっと見る
今回のコレクションは、3つの異なるデザインストーリーで展開される。メインとなる「ウェイトレススター」シリーズでは、深いミッドナイトブルーの夜空に、星屑のようなスヌーピーのシルエットが浮かび上がる。「レストレスレッド」では、赤いドッグハウスや車の上でのんびり過ごすスヌーピーがモチーフに。「ジョイフルホワイト」では、キプリングのモンキーがジョー・クールスタイルに変身した、遊び心満載のチャームが登場する。
すべてのバッグには、キプリングのアイコン「モンキーチャーム」と、スヌーピーのエナメルキーチャーム付き。キプリングならではの機能性はそのままに、PEANUTSファンの心をくすぐる遊び心満載の仕上がりだ。
■毎日の相棒になる実力派バッグ＆ポーチ
■「シティジップエス」(3万1350円)
数日間の旅行や毎日の通勤・通学に最適なバックパック。約13リットルの収納力ながら、重量はたったの480グラム！内外にポケットが充実し、キーフック付きで鍵の迷子も防げる。
■「ガブエス」(2万7500円)
日常使いにぴったりな約7リットルのクロスボディバッグ。前面・背面・サイド両側にジッパー付きポケットを配置し、小物の整理整頓もばっちり。調節可能なストラップでショルダーバッグとしても使える2way仕様がうれしい。
■「リタミニ」(1万7600円)
取り外し可能なストラップ付きで、ハンドバッグにもショルダーバッグにもなる優秀アイテム。約3リットルの収納力で、ランチやカフェ、旅行などどんなシーンにもぴったり。
■「メリタエス」(2万2000円)
縦型のすっきりシルエットが魅力のトートバッグ。約12.5リットルの大容量で、A4サイズの書類も楽々収納。肩掛けしやすい絶妙なハンドルの長さで、通勤や習い事にも大活躍間違いなし。
■「クリエイティビティエル」(1万5400円)
仕切り付きポケットでコスメや鍵、スマホなどを賢く収納できるマルチポーチ。18.5×11センチの使いやすいサイズで、バッグインバッグとしても活躍。
■コーデの主役になる個性派バッグ
■「ニッキ」(2万4200円)
今季注目の三日月形バッグ。約4.5リットルの絶妙なサイズ感で、必需品をスマートに収納。どんなスタイルにもマッチする洗練されたデザインで、星空を見上げるスヌーピーがさりげないアクセントに。
■「スターバッグ」(1万9800円)
コーディネートのアクセントになる星形デザイン。20×20センチのコンパクトサイズながら、スマホや財布などの必需品はしっかり収納。星空テーマにぴったりな、遊び心あふれるミニショルダー。
■遊び心満載のバッグ＆小物たち
■「バンバッグ」(2万2000円)
赤いバンにスヌーピーとウッドストックが乗った、ストーリー性あふれるデザインのクロスボディバッグ。子どもの頃のように気の向くままにおでかけしたくなる。
■「レッドハウスカーディ」(8800円)
赤い屋根の上でリラックスするスヌーピーが愛らしいカードケース。カード収納3枚分とストラップ付きで機能性もばっちり。毎日の通勤・通学のおともに。
■「ピーナッツモンキー」(7700円)
キプリングのアイコン・モンキーが「ジョー・クール」のスタジャンを羽織った限定デザイン。バッグチャームとしてはもちろん、コレクターズアイテムとしても注目度大！
現在、キプリングオンラインショップをはじめ、全国の百貨店、「おかいものSNOOPY」で購入可能。前回コラボも大好評だっただけに、すでに「おかいものSNOOPY」では一部アイテムが売り切れになるなど、人気の高さがうかがえる。気になるアイテムがある人は早めにチェックすることをおすすめしたい！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【画像】キプリングとのコラボアイテムをもっと見る
今回のコレクションは、3つの異なるデザインストーリーで展開される。メインとなる「ウェイトレススター」シリーズでは、深いミッドナイトブルーの夜空に、星屑のようなスヌーピーのシルエットが浮かび上がる。「レストレスレッド」では、赤いドッグハウスや車の上でのんびり過ごすスヌーピーがモチーフに。「ジョイフルホワイト」では、キプリングのモンキーがジョー・クールスタイルに変身した、遊び心満載のチャームが登場する。
すべてのバッグには、キプリングのアイコン「モンキーチャーム」と、スヌーピーのエナメルキーチャーム付き。キプリングならではの機能性はそのままに、PEANUTSファンの心をくすぐる遊び心満載の仕上がりだ。
■毎日の相棒になる実力派バッグ＆ポーチ
■「シティジップエス」(3万1350円)
数日間の旅行や毎日の通勤・通学に最適なバックパック。約13リットルの収納力ながら、重量はたったの480グラム！内外にポケットが充実し、キーフック付きで鍵の迷子も防げる。
■「ガブエス」(2万7500円)
日常使いにぴったりな約7リットルのクロスボディバッグ。前面・背面・サイド両側にジッパー付きポケットを配置し、小物の整理整頓もばっちり。調節可能なストラップでショルダーバッグとしても使える2way仕様がうれしい。
■「リタミニ」(1万7600円)
取り外し可能なストラップ付きで、ハンドバッグにもショルダーバッグにもなる優秀アイテム。約3リットルの収納力で、ランチやカフェ、旅行などどんなシーンにもぴったり。
■「メリタエス」(2万2000円)
縦型のすっきりシルエットが魅力のトートバッグ。約12.5リットルの大容量で、A4サイズの書類も楽々収納。肩掛けしやすい絶妙なハンドルの長さで、通勤や習い事にも大活躍間違いなし。
■「クリエイティビティエル」(1万5400円)
仕切り付きポケットでコスメや鍵、スマホなどを賢く収納できるマルチポーチ。18.5×11センチの使いやすいサイズで、バッグインバッグとしても活躍。
■コーデの主役になる個性派バッグ
■「ニッキ」(2万4200円)
今季注目の三日月形バッグ。約4.5リットルの絶妙なサイズ感で、必需品をスマートに収納。どんなスタイルにもマッチする洗練されたデザインで、星空を見上げるスヌーピーがさりげないアクセントに。
■「スターバッグ」(1万9800円)
コーディネートのアクセントになる星形デザイン。20×20センチのコンパクトサイズながら、スマホや財布などの必需品はしっかり収納。星空テーマにぴったりな、遊び心あふれるミニショルダー。
■遊び心満載のバッグ＆小物たち
■「バンバッグ」(2万2000円)
赤いバンにスヌーピーとウッドストックが乗った、ストーリー性あふれるデザインのクロスボディバッグ。子どもの頃のように気の向くままにおでかけしたくなる。
■「レッドハウスカーディ」(8800円)
赤い屋根の上でリラックスするスヌーピーが愛らしいカードケース。カード収納3枚分とストラップ付きで機能性もばっちり。毎日の通勤・通学のおともに。
■「ピーナッツモンキー」(7700円)
キプリングのアイコン・モンキーが「ジョー・クール」のスタジャンを羽織った限定デザイン。バッグチャームとしてはもちろん、コレクターズアイテムとしても注目度大！
現在、キプリングオンラインショップをはじめ、全国の百貨店、「おかいものSNOOPY」で購入可能。前回コラボも大好評だっただけに、すでに「おかいものSNOOPY」では一部アイテムが売り切れになるなど、人気の高さがうかがえる。気になるアイテムがある人は早めにチェックすることをおすすめしたい！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC