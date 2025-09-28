歯が白くてキレイな人に聞いた「徹底的に白くしたい」歯磨きペーストの名品





デンタルクリニック級のホームケア



ふと鏡を見た瞬間に気になる、歯の黄ばみや口臭。毎日のケアで歯を白く、そして清潔に保つホームケアアイテム。美容通たちが「効果を実感しているから」使い続けているという名品は？







【徹底的に白くしたい】

ホワイトニング効果大！

Reve Allbe Natural Tooth Gel 65g 4,620円／イーリス 「汚れを削りとるのではなく、色素を吸着して白さをとり戻す歯みがきジェル。使い始めてから歯が強く、白くなってきました。歯みがき粉らしからぬシックな見た目も好みです」（小山田早織さん・スタイリスト）

歯石除去・口臭ケア・虫歯ケアを叶える7つの成分を配合。ホワイトニングに通えなくても、自宅で数トーン明るい歯を目指せる歯磨き粉。生活感の出ないエアレスポンプで、ギフトにも。







磨くたびに歯が白くなる

ホワイトドクトル 1,650円／神戸製薬 「とにかく自宅でホワイトニングならコレ。色々試しましたがいちばん効果を感じられている逸品」（長澤葵さん・ヘアメイク） ケアしながら白く着色する歯磨き粉。卵殻アパタイトの高い吸着力で歯の着色汚れや黄ばみ、歯垢にアプローチ。さらに口臭・歯周病対策に口内環境で働く乳酸菌を１缶に4,000億個配合。毎日使用でき、キシリトール配合で口臭対策にも効果てきめん。







日々蓄積される歯の黄ばみが改善

アパガードプレミオ 105g 1,683円（医薬部外品・薬用歯みがき）／サンギ 「色素沈着がしやすいうえ、カレーが大好きなので黄ばみケアは入念に。アパガードを使うと歯に透明感が出るので好きです。ドラッグストアで手軽に購入できます」（金城華乃子さん・化粧品会社）

有効成分「薬用ハイドロキシアパタイト＜ｍHAP＞」を高配合した歯磨き粉。むし歯を予防する薬用ハイドロキシアパタイトと、真珠やアコヤ貝から抽出した天然物質のパール成分を同時に配合したブライトニング処方。やさしい甘味を感じるさわやかなライトミント風味。







モデルたちも愛用する「とにかく歯を白く」

