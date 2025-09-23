セブン‐イレブンのフライドチキンに新作！「背徳のマシマシ」が全国発売

セブン‐イレブンの大人気フライドチキンシリーズ「ザクチキ」に、待望の新フレーバーが仲間入りします。その名も「背徳のマシマシ」。にんにくをたっぷりと効かせた特製調味液に漬け込んだチキンは、一口食べればジューシーで濃厚な味わいが広がり、やみつき必至♡9月23日より全国で順次発売される注目の一品を、従来の定番フレーバーとあわせてご紹介します。

ザクチキ「背徳のマシマシ」の魅力

新登場の「ザクチキ背徳のマシマシ」（223円／税込240.84円）は、にんにく・醤油・油を使ったコク深い特製調味液にじっくり漬け込み、濃厚な旨みを実現。

衣はザクザク、鶏肉はジューシーで、禁断感のある濃厚さが楽しめます。口いっぱいに広がるガーリックの風味は、まさに“背徳”の名にふさわしい仕上がりです。

定番人気「ザクチキ」もうま辛でやみつき

従来から愛されている「ザクチキ（魅惑のうま辛）」も全国で発売中。価格は「背徳のマシマシ」と同じ223円（税込240.84円）。

辛さと旨みが絶妙に調和し、何度でも食べたくなるおいしさが魅力です。ザクザク食感の衣と、ジューシーなお肉がクセになる一品♪季節を問わず、幅広い世代に人気を集めています。

ザクチキで“背徳グルメ”を楽しんで♡

全国のセブン‐イレブンで順次発売される「ザクチキ背徳のマシマシ」は、ガーリックのパンチとジューシーな旨みがクセになる新フレーバー。

さらに、定番の「魅惑のうま辛」も引き続き楽しめます。小腹満たしやご褒美おやつにぴったりなザクチキで、背徳感あふれるチキン体験を味わってみてはいかがでしょうか？