【明日なに着る？】脚はまっすぐ・腰は上がって見える「太くない」ワイドパンツ
組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！
余計な小細工は不要。計算されたシルエットがあれば、デザインや着方に頼らずとも脚のラインがよりキレイに。「穿くだけでスタイルアップ」がかなう、必見のありがたいパンツ。
シャープというより「端正」という言葉が似合う、テーパードのないストレートフォルム。腰まわりや脚線を拾わない程度の太すぎない筒幅が、すらっと縦に伸びた脚を簡単に演出。
高い位置に設定したウエストは、フックが表に出ないミニマルなデザインでタックインもよりスマートに。サイドの目立たない位置にウエストゴムを通し、ラクな着用感でもキレイな見た目を保てる。
【POINT】ハンサムなグレーパンツの静けさに意表をつく、センシュアルなデザインの赤ベスト。目の覚めるような赤の迫力は冷静に落ち着き、シンプルな暗色はリュクスに高まる。組み合わせによる相互作用を利用。
