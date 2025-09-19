¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤¤¤¤±Ç²è¤Ê¤¤¡©¡×±Ç²è¹¥¤¤¿¤Á¤¬·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤ë¡Ö»×¤ï¤ºÂ©¤ò°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×Ì¾ºî3Áª
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¡×¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤òÊ¹¤¹þ¤ßÄ´ºº¡£Netflix¡¢Hulu¡¢Amazon Prime Video¡¢U-NEXT¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¥¦¥Á¤Ç´ÊÃ±¡õ¼ê·Ú¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÌ¾ºî¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡Ø007¡¿¥Î¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¡Ê2020¡Ë
© 2021 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.
¡Ö007¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè25ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢6ÂåÌÜ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¤òÌ³¤á¤¿D¡¦¥¯¥ì¥¤¥°ºÇ¸å¤Î½Ð±éºî¡£¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¥Ü¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢CIA¤ÎµìÍ§¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶§°¤ÊºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¤½¤Ê¤¨¤¿Å¨¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¡£°Ìò¤Ë¥é¥ß¡¦¥Þ¥ì¥Ã¥¯ÅÐ¾ì¡£
¡ÖËÁÆ¬¤ÎÇúÈ¯¤«¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢½ª»Ï¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡ª¡×¡ÊLilas/HARDY NOIR¥×¥ì¥¹¡¦ÅÄ°æÈþÌé»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¥²¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¥È¡Ù¡Ê2017¡Ë
© 2017 Universal Studios. All Rights Reserved.
ÉúÀþ²ó¼ý¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é
ÊÆ¹ñ¤¬Êú¤¨¤ëº¬¶¯¤¤¹õ¿Íº¹ÊÌÌäÂê¤ò¡¢¿Íµ¤¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥Ô¡¼¥ë´ÆÆÄ¤é¤·¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤¿¡¢¾×·â¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥Û¥é¡¼¡£¹õ¿ÍÀÄÇ¯¥¯¥ê¥¹¤¬¡¢Çò¿Í¤ÎÎø¿Í¥í¡¼¥º¤Î¼Â²È¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£ÀïØË¤ÎÌë¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£
¡Ö¶²ÉÝ¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤¯¤ëºîÉÊ¡£¤¿¤ÀÉÝ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÁ¼Ì¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£¡×¡Ê¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦¾®ß·Ëã°á¤µ¤ó¡Ë
¡ØPearl ¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¡Ê2022¡Ë
© 2022 ORIGIN PICTURE SHOW LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
Ìµ»üÈá¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥¥é¡¼¤Î¸ÀÆ°¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é
¡Ø¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þ¡¼¡Ù¡Ê2019¡Ë¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿µ¤±Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢A24¤¬Â£¤ëºÇ¿·ºî¡£¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿ÇÀ¾ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¤òÌ´¸«¤ë¾¯½÷¥Ñ¡¼¥ë¡£¸·³Ê¤ÊÊì¤ÈÂÎ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÉã¤¬Èà½÷¤ÎÌ´¤òÁË¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¾¯½÷¤¬¥·¥ê¥¢¥ë¥¥é¡¼¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¥µ¥¤¥³¥Û¥é¡¼¡£
¡Ö¿ä¤·¤Î¥Û¥é¡¼¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ß¥¢¡¦¥´¥¹¼ç±é¡£²ÆÁ°¤Ë¡¢Í§Ã£¤È¥¥ã¥Ã¥¥ã¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¡×¡ÊDIESEL¥×¥ì¥¹¡¦°æ¾åº»Íý¤µ¤ó¡Ë
(±Ç²è¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë±Ç²è)
