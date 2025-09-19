¡Öº£Æü¤¬¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÁá¤¤¡×ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö3,000±ßÂæ°Ê²¼¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡×Ì¾ÉÊ
Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¡ÖÈþÍÆÃù¶â¡×
¤¢¤ëÆü¡¢¤Õ¤È¶À¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¹²¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£¡ÖÌÀÆü¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Èº£Æü¤Î¤Ö¤ó¤ÏÂ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×Ãù¶â¤ÎÏÃ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¸½¼ÂÌ£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Êº£»Ï¤á¤ë¤«¤é¤³¤½¸ú²ÌÅª¤Ê¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡£Ãæ¤Ç¤â¿®Íê¤Ç¤¤ëÈþÍÆÄÌ¤¬Àè¡¹¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤È¤êÆþ¤ì¤¿¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ú¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤Ë¸þ¤¯¥³¥¹¥á¤Î¾ÜºÙ¡Û¢ä¥×¥í¤¬º£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆÃù¶â¤Ï¡© ¡Ö¿ôÇ¯¸å¤ÎÈ©¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎÌ¾ÉÊ