コーディネートが可愛くなる「優秀チノパンツ」どんな服にもぴったり似合う「選び方」

どんなトップスとも相性がよく足元も選ばないから、デニムに並ぶ活躍が期待できるチノパン。親しみやすさに加えて、トラッドな品格も持ち合わせているいいことずくめなアイテムは、スタイリングにおいてもプラスの効果を発揮。







「ほどよい余白のある」ストレートシルエット

チノパンツ／プルミエ アロンディスモン

デニムよりクリーンな見た目と、オーセンティックな佇まい。カジュアルを貫いてもけっしてだらしなくは見えない好感度を手にできるのがチノパンの魅力。



〈POINT〉チノながらしなやかではき心地がいい、ほどよくライトなリネン混。きちんと感があるだけでなく、のっぺり見えも解消できるフロントタックは、外側から内にむかってカーブを描くよう設計することで、ワイドながらスタイルアップにつながるすっきり感を獲得。







タンクのミニマルさが生きる幅広なチノのぶかっと感

チノパンツは着まわし。タンクトップ／カルバン・クライン（カルバン・クライン カスタマーサービス） 肩にかけたスエット／フルーツオブザルーム（FTLジャパン） キャップ／CREDONA パンプス／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

タンクやパンプスとの対比で華奢見えを実現。肉厚なスエットで顔まわりにボリュームを足し、飾り気のあるカジュアルへ。







茶系のグラデがロゴT＋ワークパンツを大人化

チノパンツは着まわし。ロゴTシャツ／SLY（バロックジャパンリミテッド） サングラス／MANGO ベルト／バナナ・リパブリック バッグ／バケット バゲージ（アイネックス） パンプス／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Tシャツはもたつきのないジャストなサイズを選択。落ち着きのある色みでまとめつつ、ベルトも足して知性を上乗せ。







（アイテムのプライスや着回しパターンなど詳細）

