実は合わない服がない「キラキラしたシューズ」履くだけで自然と華やぐ「使い回しやすい」デザイン

足元の色やデザインにひとさじの変化を加えるだけで、よく着る服にも新しい気分が宿るもの。さらっとした装いのアップデートに最適なシューズをスタイリング実例とともにお届け。 ※（ ）内の数字はヒールの高さで単位はcmです（編集部調べ）。







「ヴィヴィッドカラーよりも主張ひかえめ」なじみのいいメタリック

いつもは顔まわりや手元にあるジュエリーを、足元に連れてくる感覚で。ツヤ＝透明感と捉えれば、ゴールドやシルバーはベージュやグレーの延長で使える案外なじみのいい色み。合わせる服を選ばず、欲しい品やキレだけをおぎなえる、シンプルなデザインでピックアップ。







Tシャツ姿をクラスアップ

ゴールドフラットパンプス（1）／ダニエラアンドジェマ フォトTシャツ／ノマディス（ノーベルバ） フレアスカート／ルル・ウィルビー（アルアバイル） キャップ／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）

さりげないステッチのアクセント



肌なじみのいい色だからシューズだけが浮いてしまうことなく、気楽なスタイルを一瞬で格上げ。カドのないフォルムは功を奏し、カジュアルな装いに難なくとけ込む。なめらかな牛革で、深みのある輝き。凹凸のある質感によるささいな奥行きがなじみやすさに直結。







柄パンツを都会的に

シルバーラインサンダル（6）／RANDA シルクシャツ／ATON（ATON AOYAMA） 花柄パンツ／メゾンスペシャル（メゾンスペシャル 青山店）

「軽やかに凝って見える」華奢な2本のフロントバー

何にでも染まれる無機質なシルバーは、難しく感じがちな色・柄アイテムとも好相性。スリムなストラップが、甘いピンクの花柄パンツにシャープさを加算。つま先部分がふかふかとしてフィット感が高く、前すべりしづらい。1本よりもかえって抜け感を得られるつま先の2本ライン。







（コーディネートやアイテムのプライスなど詳細）

【全22アイテムの一覧】≫見た目以上に履き回せる「自然と品よく見える」パンプス・サンダル・スニーカー







