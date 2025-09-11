オシャレな人が「わざわざ買った色」シンプルで目にとまる「とり入れ方のマイルール」

気分が満たされる「好きな色のとり入れ方」

身のまわりのアイテムは視界に入るたびに気分が上がるカラーを無意識に選びがち。 こだわりのネイル、誕生石のジュエリー、見せる前提のインナーウエアなど。 好きを仕事にしている15名が愛してやまない、カラーアイテムや色選びのマイルールをリサーチ。





「虹色につやめく足の爪」

タマムシ色のフットネイルで足元は少し派手に。 来季はメタリックカラーを服に落とし込む予定なので、ネイルで先取りしてみました（黒石さん・AMERI／Ameri VINTAGE CEO兼ディレクター）







「ざっくり結ぶだけでかわいいブルーのグラデーション」

髪をまとめるとき、ここ最近はカラーのヘアゴム一択。しっかりした作りで配色が絶妙な「無印良品」の3色セットを愛用中（大串さん・フリーランスPR）







「後ろ姿を彩るグリーンのストラップ」

肌見せが楽しくなるカラーストラップ。色物はモノトーンの中にしのばせるのがマイルールです（影山さん・クリエイター／広告デザイナー）







