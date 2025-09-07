美容通が「やめられないスキンケア」 続けていると「実感できた」名品





続けていると「実感できた」スキンケアアイテム

メイクはできるだけ軽やかに、くずれとは無縁で過ごしたい。そのためには、そもそもの土台をしっかり整えることが最重要。そこで、コスメ研究に余念のない、美容通たちが出費をしてでも使い続けている＝効果があるからやめられないという名品をご紹介。







肌診断で期待以上の数値に

レジェナ トナー 5,500円／Waphyto 「ローションなのにこってりとしたテクスチャーが魅力的。使い始めて２週間ごろに受けた肌診断で、今まで見たことのない高い水分量の数値が。肌にやさしい穏やかな処方もうれしい」（スタイリスト・塚田綾子さん）







毎日欠かさず使う「米ぬか成分でキメが整う」





エクラ バイ サユリ クリアグランピールエッセンス 55mL 6,490円／エクラ 「米ぬかを乳酸菌で発酵させ、乳酸とGABAを豊富に含んだコメヌカ発酵液を配合。肌を弱酸性に保ちターンオーバーの改善や、皮膚有害細菌の繁殖を抑制する効果がのぞめるエッセンス。肌を底上げしてくれる美容液で、つけると抜群に調子がいい。表皮をはがすピーリングでなく、代謝を促す角質ケアというのも新しい」（千國めぐみさん・モデル・俳優）







「翌朝には実感できる」即効性



ドクターエルシア パワーブライトニング グルタチオンクリーム 3,900円／Dr.Althea 公式 Qoo10店 「私的に今までで一番と言っていいほど美白効果が実感できたクリーム。敏感肌なのでお金をかけて美白クリームを選んでいたのですが、これは肌にしみず、感動。ハリや弾力も出てきたように思います」（MAKOさん・KATE Mirrorディレクター）







（美容のプロ16人が実感した驚きの変化）

