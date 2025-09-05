メイクは「肌のうるおいがすべて」仕上がりがまるで違う「メイク直前のスキンケア」

化粧ノリが変わる「メイク直前のスキンケア」

「湿感」を表現するうえで、メイク前の保湿がなにより肝心。メイクのノリを左右するスキンケアに焦点をあて、理想の肌に近づけるえりすぐりをご紹介。







ツヤ・ハリ・柔軟性がかなう

バランシング コンセントレート ソフト クリーム 30g／THREE カモミールの精油などをベースに、独自にブレンドした成分を使った保湿クリーム兼マスク。乾燥ダメージによりごわつく肌にじゅわりとなじみ、キメの整ったツヤ肌へ。







うる脂膜のようなヴェールで包む

MiMC エッセンスハーブバームクリーム（サンダルウッド＆ローズ） 8g／MIMC 水を使わず、濃密美容液を凝縮した一品。クリームの優れた浸透力とバームの高い保湿力を両立し、スキンケアの仕上げに使えばうるおい感が宿る。







コラーゲン生成をサポート

M10＋HAフェイスセラム 30mL／オーディナリー コラーゲンをはじめ、３種のペプチド、ヒアルロン酸Naなどを配合。ジェルテクスチャーのセラムが、乾燥による小ジワやたるみにアプローチ。ハリのあるふっくらとした肌印象へ。







