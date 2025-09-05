紙のような読み心地！7インチの大画面＆色調調節ライト搭載【アマゾンキンドル】旅行にも最適！最大12週間使えるKindle PaperwhiteがAmazonで販売中！
7インチの大画面＆色調調節ライト搭載【アマゾンキンドル】旅行にも最適！最大12週間使えるKindle PaperwhiteがAmazonで販売中！
前モデルより大きく、速く、薄くなったKindle Paperwhite第12世代。光の反射を抑えた7インチのPaperwhiteディスプレイのページめくりは25%速く、白黒コントラスト比も高くなり、さらに読みやすく。
最もレスポンスの早いKindle。読書でも、ライブラリやKindleストアの操作でも。
持ち運びやすい、軽くて薄いKindle Paperwhite。通勤中から就寝前、暗い室内や明るい室外を問わず、さまざまな場所や時間で。
好みや環境に合わせてフォントのサイズや種類、文字の太さ、行間などの表示設定を簡単に変更。また、防水だからお風呂、プールなど、お好きな場所で読書を楽しめる。
