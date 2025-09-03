脚を短く見せない「ハイソールサンダル」 疲れずに履き回せる選び方





ラクしてスタイルもUP「底厚サンダル」の選び方

厚めのソールに、ふかふかとしたクッション性。スニーカー並みの歩きやすさをもちながら、甲の肌がほどよくのぞく抜け感で、重さを払拭。どんなボトムともなじみ、自然とバランスのいい仕上がりに。レザーやスエード素材のキレイめなルックスと相まって、足元を「ちょうどいい」バランスに。







歩きやすい・ムレない・スタイルUPをかなえる「ふかふかソール」

黒クロスサンダル／ロデスコ（アーバンリサーチ ストア ルクア大阪店） 安定感がある厚めのソールで、ボリュームを生かしたメリハリのあるスタイリングを実現。肌あたりのよいレザー風のクロスベルトとヘリが高めになったソールは、足がずれにくくフィット感抜群。







ドレッシーなワンピースを日常化

黒クロスサンダルをはきまわし。カーキナイロンワンピース／ノミネ（アバハウスインターナショナル オンラインストア） ドレスライクなワンピースのドレスダウンにもちょうどいいタイプ。縦のギャザーが描く女性らしいラインに、スポーティな足元を重ねることで、気取りすぎないムードが完成。甲がほどよくのぞく抜け感が、重さを軽減して全体をすっきりと整えてくれる。







