脚を短く見せない「ハイソールサンダル」 疲れずに履き回せる選び方

ラクしてスタイルもUP「底厚サンダル」の選び方

厚めのソールに、ふかふかとしたクッション性。スニーカー並みの歩きやすさをもちながら、甲の肌がほどよくのぞく抜け感で、重さを払拭。どんなボトムともなじみ、自然とバランスのいい仕上がりに。レザーやスエード素材のキレイめなルックスと相まって、足元を「ちょうどいい」バランスに。



歩きやすい・ムレない・スタイルUPをかなえる「ふかふかソール」

黒クロスサンダル／ロデスコ（アーバンリサーチ ストア ルクア大阪店）　安定感がある厚めのソールで、ボリュームを生かしたメリハリのあるスタイリングを実現。肌あたりのよいレザー風のクロスベルトとヘリが高めになったソールは、足がずれにくくフィット感抜群。



ドレッシーなワンピースを日常化

黒クロスサンダルをはきまわし。カーキナイロンワンピース／ノミネ（アバハウスインターナショナル オンラインストア）　ドレスライクなワンピースのドレスダウンにもちょうどいいタイプ。縦のギャザーが描く女性らしいラインに、スポーティな足元を重ねることで、気取りすぎないムードが完成。甲がほどよくのぞく抜け感が、重さを軽減して全体をすっきりと整えてくれる。



