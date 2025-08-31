スタイリストは「間をねらう」 バランス上手な「過ぎないコーディネート」の作り方





「普通でも派手でもない」色と服の選び方

目指すのは「ちょうどいい」スタイリング。甘すぎ・堅すぎ・ラフすぎ…などオシャレに必要な「〇〇すぎないバランス」をつくるテクニック。今季のコレクションなどをアイデアソースに、スタイリストたちが今気になるデザインや色とともに、リアルクローズで解説。







ドレッシーすぎない

形も素材も「ゆるめて」アメスリを攻略

「今季豊富なアメスリトップスは、肩幅ががっちりと見えがちだから。余白を生む身幅がある形で試してみたい。１枚でレディに見えるぶん、キレイめなニットパンツで適度に力を抜いて」（渡邉さん）スラックスのように見えるタック入りのニットパンツなら、カジュアルにもハンサムにも着られる。 黒トップス／ノーブル 白ジャケット、白パンツ／ともにHELLY HANSEN 黒巾着バッグ（別注）／アエタ アイボリースニーカー／adidas Originals

（STYLIST 渡邉恵子さん）大人のリラックススタイルにつながる、上質な素材や色みの選びが秀逸。新鮮味と実用性を両立した、リアリティあるセレクトは必見。







差のつくシンプル＝「ユニクロのメンズサイズ」

「とくに手を加えない直球のスタンダードに惹かれます。定番どうしのかけ合わせを楽しむということも、そんなアイテムが豊富なユニクロでオシャレする魅力。たとえばトップスはレディース・ボトムはメンズ。シンプルな上下でも、たとえばチノはあえてちょっと大きめなメンズサイズを選び、トップスをイン＆ウエストをベルトでキュッと締めることでこなれた印象に」（樋口さん）

（STYLIST 樋口かほりさん）ベーシックなアイテムをベースに、流行にとらわれず新しさを生み出す着方や組み合わせに、業界内にもファンが多数。毎号表紙をはじめ、数々の企画を担当。







甘くなりすぎない







ピンクは黒よりブラウンと一緒に

「毎年惹かれる淡いピンクは、黒と強く着るより、ブラウンで少し甘さを残すのが今の気分。コーディネートを引き締めつつ、辛口にふり切らない深みで、ピンクを大人に似合う色に。（樋口さん）」 辛口好きがピンクを着るなら、シャツやナイロンコートなどメンズライクな服で微糖に転換。ブラウンのとろみスカートで上半身のボリュームを流して。 ピンクロングアウター、シャツ 36,300円／ともにATON ブラウンサテンスカート／ノーブル バッグ／TOUT YEST サンダル／ザラ







