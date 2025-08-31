「バッグの中でも本当に使える」オシャレな人たちの「週4バッグ」





「いちばん使っている」バッグは？



自分のライフスタイルに合わせて、また単純に好きなブランドだから。バッグを選ぶ理由はさまざまだけれど、結局のところはひと目見たときに自分に刺さるかどうか。その次は実用性。どんな服にも合わせやすく、収納力にも優れた「手持ちバッグの中でも一番稼働率が高い」主役をオシャレな人たちに聞きこみ。







【探し求めていた色・質感】

フリーランス・梅本絵理さん

「スタイリングのアクセントをバッグに託すことが多いので、さし色になりそうなものに日々アンテナを張っています。ふらっと立ち寄ったヴィンテージショップで見つけた、プラダのハンドバッグはエナメル加工されたイエローのレトロ感が刺さり、即購入。がま口タイプで使い勝手もよく早くもスタメンに追加」（梅本さん）







【自在に操れる３WAY】

フリーランスPR・上枝みどりさん

「コロンとした形が可愛いArchivepkeのレザーリュックは、背負うほかに肩がけやハンドル持ちなど、さまざまなバリエーションで楽しめます。ミニマムなルックスで、リュックとして持ったときに幼くならないところもお気に入り。モノトーンのミニが私的定番なので、こんなバッグは何個あっても困りません」（上枝さん）







機能面もルックスも納得以上

フリーランスPR・川村詩織さん



BRAND:HARUNOBUMURATA

Series:PIADA

Type:BOSTON BAG



「外で打ち合わせや作業をすることが多いので、大きめのバッグの使用頻度が高いです。このボストンバッグは、国内出張くらいなら余裕で行けてしまうほど大容量。開き口も広く、どこに何が入っているのかがひと目でわかるのも愛用の理由。荷物がつまっていても、スマートに振れるシックな見た目も◎」（川村さん）







