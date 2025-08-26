¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¿¶¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ìá¤ê¤¿¤¤¡×ÊÌ¤ì¤Æ3¥ö·î¡¢ÃË¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¥ï¥±
¹Á¶è¡¦À¾ËãÉÛ¤ÇÌ©¤«¤Ë¥¦¥ï¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëBAR¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÈTOUGH COOKIES¡Ê¥¿¥Õ¥¯¥Ã¥¡¼¥º¡Ë¡É¡£
½÷ÀµÒ¤·¤«Æþ¤ì¤º¡¢´ÇÈÄ¤â¤Ê¤¤¡¢¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ê¥¾Â¿¤Å¹¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿½÷À¤Ï¡¢¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡É¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¿¥Õ¥¯¥Ã¥¡¼¤È¤Ï¡¢¡È³ú¤á¤Ê¤¤Äø¤«¤¿¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¡É¤«¤é¡¢¥¿¥Õ¤Ê½÷À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
▶Á°²ó¡§¡Ö¤Þ¤À¹¥¤¡Ä¡×¼«Ê¬¤ò¿¶¤Ã¤¿Èà¤È2¥ö·î¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤é¡¢°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤Ë¡Ä
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Âçµ±¤µ¤ó¤Ïº£»ä¤Ë¡Ä¹ðÇòÅª¤Ê¤³¤È¡¢¤·¤Æ¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×
ÅÓÀÚ¤ìÅÓÀÚ¤ì¤ËÒì¤¯¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤â¤ß¤Ë¡¢Âçµ±¤¬¡Ä¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤¦¡¢¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡½ ¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âçµ±¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤ò¡¢¡Ä¡Ä¹¥¤¡©
¤¤¤ä¤¤¤ä¥À¥á¥À¥á¡£»ä¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¡£¤È¤â¤ß¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¥È¥¥á¥¤òÉ¬»à¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢Âçµ±¤ò¥¥Ã¤ÈâË¤ó¤À¡£
¡Ö²¿¤½¤ì¡£¤Ê¤ó¤«¥à¥«¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£»ä¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥é¤ì¤¿¤è¤Í¡©¡×
ÅÜ¤ê¤òÁõ¤Ã¤¿¤½¤ÎÀ¼¤¬Èù¤«¤ËÎ¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤È¤â¤ß¤Ï²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¥Õ¥é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢É¬»à¤ÇÍ§Ã£¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡£Âçµ±¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î2¥ö·î¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ò°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤½÷¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼ä¤·¤¯¤ÆÀË¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¤½¤¦¤Ê¤é¡¢¤Ê¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×
°ìµ¤¤Ë¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì·½â¤¬²ù¤·¤¯¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤â¤ß¤Ï´é¤¬¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
25»þ¤ò²á¤®¤¿ÌÀ¼£ÄÌ¤ê±è¤¤¤Î¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ËºÂ¤ë2¿Í¤ÎÁ°¤ò¡¢ÃæÇ¯ÃËÀ¤¬3¿Í¡¢ÄÌ¤ê¤«¤«¤ê¡¢¤¢¤ì¡Á¥±¥ó¥«¤«¡©·»¤Á¤ã¤ó¡¢½÷¤Î»Ò¤òµã¤«¤»¤Á¤ã¤À¤á¤À¤è¤©¡Á¤ÈÍí¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡½ µã¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤·¡£
¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²áÉÒ¤Ë²×Î©¤Á¡¢âË¤à¤è¤¦¤Ë´é¤ò¤¢¤²¤¿¤È¤â¤ß¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤ª¡Á¤ª»Ð¤µ¤óÈþ¿Í¤À¤Í¤§¡Á¥ª¥ì¤¿¤Á¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡Á¡×¤È¡¢Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖÅ¥¿ì¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÃËÀ¤¬¤Õ¤é¤Õ¤é¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£
Âçµ±¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤È¤â¤ß¤ò¼«Ê¬¤ÎÇØ¤Ë±£¤¹¤È¡¢¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ç¤«¤Ã¡×¤È¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç¾Ð¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢Íí¤à¤³¤È¤ËË°¤¤¿¤è¤¦¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É±ó¤¶¤«¤ë¤È¡¢Âçµ±¤¬¾®¤µ¤¯Î¯Â©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ä¤Ê¤ó¤«¡¢¤´¤á¤ó¡×
º¤¤Ã¤¿´é¤Ç¸«²¼¤í¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤â¤ß¤Ë¤âµ¤¤Þ¤º¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤ë¡£»ä¤â¸À¤¤²á¤®¤¿¤È¼Õ¤ë¤È¡¢Âçµ±¤¬¡Ö¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ÏÅöÁ³¤À¤«¤é¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¡¢ÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×
¾Ç¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤â¤ß¤ÏÌ¥Æþ¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ëð÷¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤ì¤¬¤¢¤Î¿Í¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ--¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ë´Å¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¡¢ÀµÄ¾¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºá°´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¤¿¤Ö¤ó¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í°Ê³°¤Î½÷À¤Ë°Ö¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î·ù°´¶¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¡¢¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁ´Á³¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¤´¤á¤ó¡¢ºÇ°¤À¤è¤Í¡×
º¤¤ê´é¤ò¿¼¤á¤¿Âçµ±¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤â¤ß¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Öº£¹¹¡©¤½¤ó¤Ê¤Î²þ¤á¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤½¤â¤½¤â¤½¤ì¤¯¤é¤¤Âçµ±¤µ¤ó¤¬¼å¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤¬ÉÕ¤±¹þ¤à·ä¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤·¡¢»ä¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×
¡Ö¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÄÍ¥¤·¤¤¤Í¡×
Âçµ±¤ÎÉ½¾ð¤¬Èá¤·¤²¤Ë´Ë¤à¤È¡¢É¡¤¬¥Ä¥ó¤È¤·¤Æ¤È¤â¤ß¤ÏÎÞ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤Ã¤¤«¤é¥È¥¥á¥¤À¤ÎÅÜ¤ê¤À¤Î¤È¡¢¾ð½ï¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â¤È¤â¤ß¤Ï¿ÍÁ°¤Çµã¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£Âçµ±¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÎÞ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²þ¤á¤Æ¼«³Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£µã¤¯¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¤À¤È¥°¥Ã¤È´®¤¨¤Æ¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤ÞÀè¤ò¸«¤ë¤Õ¤ê¤Ç¡¢Âçµ±¤«¤é»ëÀþ¤ò°ï¤é¤¹¡£
¡ÖÍ¥¤·¤¤¤è¡£¥ª¥ì¤µ¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤«¤é°ì¿Í¤¸¤ãÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥ª¥ì¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢»¶¡¹´Å¤¨¤Æ¤¤Æ¡£¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈÌ²¤ì¤¿¤·¡¢³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡Ä´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡×
Âçµ±¤Î»ü¤·¤à¤è¤¦¤Ê²º¤ä¤«¤ÊÀ¼¤Ë¡¢ÎÞÁ£¤ò¤µ¤é¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤¿¤È¤â¤ß¤Ï¡¢²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¹²¤Æ¤Æ±ü»õ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢¥»¥é¥Ô¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤«¤éÍ¶¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó²¿¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¿¤·¡×
¡Ö¡Ä¤¨¡©¡×
¤È¤â¤ß¤Ï»×¤ï¤º´é¤ò¾å¤²¤¿¡£¹ðÇò¤¹¤ëÁ°¤â¡¢²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤â¤ß¤«¤é¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âçµ±¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¤¦¤Î¤ÏÌë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥È¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤È¤â¤ß¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÈ¢º¬Î¹¹Ô¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤È¤â¤ß¤òµõ¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£
¡Ö¥ª¥ì¤«¤éÍ¶¤¦¤Î¤Ï¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¿¡×
¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×
¤È¤â¤ß¤Î¸ìÈø¤ò¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×¤ÈÂçµ±¤¬°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×
ÊòÁ³¤ÈÂçµ±¤ò¸«¾å¤²¤ë¤È¤â¤ß¤Ë¡¢¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÂçµ±¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ã¤ÆÌ²¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º¡¢¥ª¥ì¤ÎÂÎ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤êÊú¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¡£ÏÓËí¤¬·ù¤¤¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢Ì²¤ê»Ï¤á¤¿¤é¥ª¥ì¤Î¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡Ö¡Ä¤¦¡¢¤½¡Ä¡×
¡Ö¤Û¤ó¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¥¦¥½¤ò¸À¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¥ª¥ì¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢°¦ÁÛ¤Î¤Ê¤¤Ç¤¬¤Õ¤È²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤µ¡£»×¤ï¤º¤®¤å¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×
¤½¤ó¤Ê¥ï¥±¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤â¤ß¤Ï¾Ç¤ê»Ï¤á¤¿¡£³Î¤«¤ËÂçµ±¤ÈÌë¤ò²á¤´¤·¤¿ÍâÄ«¤ÏÉ¬¤º¡¢¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¤½¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤¤Ã¤ÈÂçµ±¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤¿¿ÍºÊ¤òÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼«Ê¬¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢µõ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÏÓ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡£
¡½ ¤¢¤ì¤Ã¤ÆÁ´Éô¡Ä»ä¤«¤é¡¢¤À¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡©
ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬¤¸¤ó¤¸¤ó¤ÈÇ®¤òÂÓ¤Ó¡¢°ìµ¤¤Ë´é¤Ë·ì¤¬¾å¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤È¤â¤ß¤Ï¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤Ê¤éµ¢¤ë¤±¤É¡×¤ÈÂçµ±¤òâË¤ó¤À¡£
¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¡£¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¥ª¥ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ä»×¤ï¤ºÏÓ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°¦¤ª¤·¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×
¡Ö¤Ï¡©¡×
¤È¤â¤ß¤Ïº®Íð¤·¤Ê¤¬¤é¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¿¤À¡¢ÊØÍø¤ÊÊú¤Ëí¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡×
Åú¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿Âçµ±¤ò¡¢¤È¤â¤ß¤¬¼×¤Ã¤ÆÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢»ä¤ÏÂçµ±¤µ¤ó¤ËÂ¾¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ´Ø·¸¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤Ç¤â¹ðÇò¤·¤Æ¥Õ¥é¤ì¤¿¤¢¤È¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤â¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×
¡Ö¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢ºÇ½é¤«¤é¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¥¥ç¥¦¥³¤µ¤ó¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡¢¤¤Ã¤È¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥¥ç¥¦¥³¤µ¤ó¡£Âçµ±¤¬¥Õ¥é¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Îø¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍºÊ¤ÎÌ¾¤¬¡¢¤È¤â¤ß¤Î¶»¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯»É¤·¡¢´¶¾ð¤òµÕÉï¤Ç¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤È¤½¤Î¥¥ç¥¦¥³¤µ¤ó¤¬°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÍý²òºÑ¤ß¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¤ÎÊú¤Ëí¤¬ºÇ°¦¤Î¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ë¤µ¤Ã¤¤«¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢¤È¤«¡¢¤¤Ã¤È¡¢¤È¤«¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿É½¸½¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢·ë¶É²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«Á´¤¯¤ï¤«¤é¡Ä¡×
¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦ÅÜ¤ê¤Ï¡¢Âçµ±¤Î¶»¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Âçµ±¤¬¤È¤â¤ß¤ò°ú¤´ó¤»¡¢Êú¤¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¡ÄÎ¥¤·¤Æ¡¢¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤¢¤È¡¢¤½¤Î·É¸ì¤ä¤á¤Æ¡×
¡Ö¤À¤«¤éÎ¥¤·¤Æ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤éÎ¥¤¹¡£Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¤Þ¤ÞÏÃ¤¹¤±¤É¡×
¡½ ÅÜ¤é¤»¤¿¡Ä¡©
Âçµ±¤ÎÀ¼¤¬Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¤ß¤¬Î¥¤ì¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢Í¾·×¤Ë¶¯¤¯Êú¤¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¡ÄÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Î¥¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¡Ö¡Ä¤Û¤ó¤È¤Ë¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¡×
Âçµ±¤Ï¥Õ¥¥¤Ã¤ÈÂç¤¤¯Â©¤òÅÇ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤È¤â¤ß¤òÎ¥¤¹¤È¡¢¤´¤á¤ó¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÜ¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¡¢100¡ó¥ª¥ì¤¬°¤¤¡£¤Ç¤âÁ´ÉôÀµÄ¾¤ËÏÃ¤¹¤«¤é¡Ä¤½¤ì¤Ç¥À¥á¤Ê¤é¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤·¡¢¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÌóÂ«¤¹¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¡©¡×
¥¥ã¥é¥á¥ë¿§¤ÎÂçµ±¤ÎÆ·¤¬¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤È¤â¤ß¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤È¤¤¤¦¶Á¤¤Ø¤ÎÆ°ÍÉ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤â¤ß¤¬ð÷¤¯¤È¡¢Âçµ±¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤ËÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡ÖÈ¢º¬¤Ç¡Ä¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î¹ðÇò¤òÃÇ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¹ó¤¯¶»¤¬ÄË¤ó¤À¤·¡¢¤â¤Ã¤È°ã¤¦¸À¤¤Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¸å²ù¤·¤¿¤ó¤À¡£º£¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¥¤¥ä¤Ê¸À¤¤Êý¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤Î¹¥°Õ¤òÃÇ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¹¥°Õ¤òÃÇ¤ë¤³¤È¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¥¤¥ä¥ß¤Ê¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤È¤·¤«Âª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¤µ¤é¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤âÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçµ±¤Ë°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤è¤ëÉÊ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¤È¡¢¤È¤â¤ß¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â»×¤ï¤º´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤½¤ÎÄË¤ß¤ò¡¢¤¤¤Ä¤âÂ¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¿É¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤é¡Ä¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ä¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î´¶¾ð¤¬¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡Äº£ÆüSneet¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤ÃË¤¬¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÙ¤òÊâ¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤È¤«¡¢¤½¤ÎÃË¤È¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¤é¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÃË¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÌ²¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥¤¥ä¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤«¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¤Ê¤é¤³¤ì¤Ï¡½¡½¥ª¥ì¤¬¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤ò¹¥¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¹ðÇò¤òÃÇ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡Ö¥ª¥ì¡¢¤ï¤±¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡¢¤´¤á¤ó¡×¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ÊÂçµ±¤Ë¡¢¤È¤â¤ß¤Ï¤â¤¦¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡½ ²æ¤Ê¤¬¤é¡Ä¥Á¥ç¥í¤¹¤®¤ë¡¢¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡Ä¡£
Âçµ±¤¬¤È¤â¤ß¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÃ¯¤«¤Ë¼»ÅÊ¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¤È¸ÍÏÇ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤òÀµÄ¾¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢¤È¤«¡¢¤¤Ã¤È¡¢¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Ç¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£
¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÎø¤È¤Ï°ã¤¤²á¤®¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î´¶¾ð¤À¤é¤±¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤±¤É¡¢º£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤ò¼º¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾ð¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ´Éô¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡Ö¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤ò¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¡×¤È¡¢Âç¤¤ÊÂÎ¤Ç¤¦¤Ê¿â¤ì¤¿Âçµ±¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢º£¤¹¤°Êú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾×Æ°¤ò¡¢¤È¤â¤ß¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«²æËý¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥¥ç¥¦¥³¤µ¤ó¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Á´¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¡Ä¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿2¥ö·î´Ö¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥¥ç¥¦¥³¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£·ÈÂÓ¤¬Ãå¿®¤¹¤ëÅÙ¤Ë¡¢¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¥¦¥½¤Ç¤â¡¢¡È¥¥ç¥¦¥³¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤Ë¡£¡È¤Û¤È¤ó¤É¡É¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Ð¥«ÀµÄ¾¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡£
¡½ ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¡Ä¡Ä¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£
Ç§¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤â¤¦ÌÂ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡½ ²áµî¤Î½÷¡Ê¤Ò¤È¡Ë¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¡£
·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¡¢Èù¾Ð¤ó¤À¡£
¡ÖÂçµ±¤µ¤ó¤Ç¤âÅÜ¤ë¤ó¤À¤Í¡×
¡ÖÅÜ¤ë¡©¡×
¡Ö¤µ¤Ã¤¡¢»ä¤òÊú¤¤·¤á¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©Âçµ±¤µ¤ó¤¬´¶¾ð¤ò¹Ó¤é¤²¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡×
¡Ö¥ª¥ì¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×
¡ÖÌµ¼«³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¤´¤á¤ó¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Ã¤«¡¢¤Ç¤â¥ª¥ì¡¢½÷¤Î»Ò¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤«¡×
¤È¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤ë¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤êµ¯¤³¤ë¤Ê¤¡¤È¡¢Âçµ±¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½÷¤Ã¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡£ºÇ¸å¤Î½÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤±¤É¡×
¤È¤â¤ß¤Î¤½¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ï¡¢Âçµ±¤Ë¤ÏÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö²¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿¤±¤ì¤É¤È¤â¤ß¤ÏÅú¤¨¤º¡¢¤¿¤ÀÈù¾Ð¤ß¤òÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡£
¡ÖÂçµ±¤µ¤ó¡¢»ä¤ÎÎø¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¤¨¡©¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤¿Âçµ±¤Î¶»¤Ë¤È¤â¤ß¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÂÎ¤òÍÂ¤±¤¿¡£¤½¤Î»þ¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢±«¤Çµ±¤¯¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Î¿å¤¿¤Þ¤ê¤Ë±Ç¤ë2¿Í¤Î±Æ¤Ë¡¢ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬¥Ò¥é¥Ò¥é¤ÈÉñ¤¤Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥ª¥ì¤«¤é¹ðÇò¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿Âçµ±¤Ë¡¢¤È¤â¤ß¤¬¥¯¥¹¥¯¥¹¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÖ»ö¤Ï¡©¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤È¤â¤ß¤ÎÇØ¤Ë²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÏÓ¤ËÎÏ¤¬¤³¤â¤ê¡¢¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÀ¼¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¢¡
¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¡Á¤¤¡×
Sneet¤ÎÊÄÅ¹»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¸áÁ°3»þ¤Þ¤ÇµïºÂ¤é¤ì¤Æ¤âÌÂÏÇ¤À¤Èº¬Éé¤±¤·¡¢¸µÎø¿Í¤Î¥á¥°¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Î¹ç¤¤¥«¥®¤òÅÏ¤·¤ÆÀè¤Ëµ¢¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Á¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¸«»ö¤ÊÄ·Ìö¤ò¤ß¤»¡¢¤Þ¤¿¤â¥á¥°¤Ï¥ß¥Á¤Î¼ó¤«¤é¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¡¢»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤È¡¢T¥·¥ã¥Ä¤â¼Ú¤ê¤¿¡£Èà¥·¥ã¥Ä¤Ã¤ÆÃË»Ò¤Ï¹¥¤¤Ê¥ä¥Ä¤Ç¤·¤ç¡©¤Í¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¤¡©Ë¨¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×
Èà¥·¥ã¥Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢190cmÄ¶¤¨¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¥ß¥Á¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢150cm¤Û¤É¤Î¥á¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇÁáÉ¨¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤À¡£
¡Ö¿§µ¤¤â¥¼¥í¡¢Ë¨¤¨¤â¥¼¥í¡×
Ã¸¡¹¤È¤¢¤·¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥ß¥Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ó¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤¿¥á¥°¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤¿¤Þ¤Þ¥ê¥Ó¥ó¥°¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¡¢¤½¤Î²ÚÔú¤ÊÂÎ¤ò¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ä¤È¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËÍî¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¿²¼¼¤Ï¤½¤Î±ü¤À¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤ò»È¤¨¡£¥ª¥ì¤Ï¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¿²¤ë¤«¤é¡×
¤½¤¦¹ð¤²¤Æ¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¡Ä½Ð¤Æ¤¤¿¥ß¥Á¤ò¡¢¥á¥°¤Ï¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î¾å¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÉ¨¤òÊú¤¨¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ÄÌ²¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·°û¤Þ¤Ê¤¤¡©¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Ó¡¼¥ëÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×
¡Ö¥ª¥ì¤Ï¤â¤¦°û¤Þ¤Ê¤¤¡£¤ªÁ°¤â¤â¤¦°û¤à¤Ê¡×
¡Ö¤¨¡ÁÎä¤¿¤¡¡Á¤¤¡£¤¸¤ã¥Ù¥Ã¥É¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Ç¡×
Ù¹¤Í¤¿¤è¤¦¤Ë¸ý¤òÀí¤é¤»¤¿¥á¥°¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò¥ß¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹¤²¤¿¡£¥ß¥Á¤ÏÂç¤¤ÊÎ¯Â©¤ò¤Ä¤¡¢¤½¤ÎÂÎ¤ò²£Êú¤¤Ë¡Ä¤¤¤ï¤æ¤ë¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¡£
¡Ö¤Õ¤Õ¡£¥ß¥Á¤ÎÊú¤Ã¤³µ×¤·¤Ö¤ê¡£¤ä¤Ã¤ÑÍ¥¤·¡Á¡×
¡Ö¤ªÁ°¡¢¤³¤ì¤ä¤ë¤Þ¤ÇÀäÂÐÄü¤á¤Ê¤¤¤À¤í¡£¥ª¥ì¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¯¿²¤¿¤¤¤Î¡×
ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¡¢¥á¥°¤¬¥ß¥Á¤ËÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë»þ¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¶òÃÔ¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Ô¥¿¥ê¤È¥ß¥Á¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
ÉÑÈË¤Ëµ¯¤³¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¥ß¥Á¤Ï¥á¥°¤Îµ¤¤¬ºÑ¤à¤Þ¤Ç¤Ï¤È¡¢Â¸Ê¬¤Ë´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡£
¡½ ¤Þ¤µ¤«¡¢Ì¤¤À¤Ë¤³¤¦¤À¤È¤Ï¡£
¤ä¤Ï¤ê²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¿´ÇÛ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥Á¤Ï¿²¼¼¤Î¥É¥¢¤òÂ¤Ç³«¤±¡¢¥á¥°¤ÎÂÎ¤òÍ¥¤·¤¯¥Ù¥Ã¥É¤Ë²¼¤í¤·¤¿¡£¤¬¡¢¥ß¥Á¤Î¼ó¤Ë²ó¤µ¤ì¤¿ÏÓ¤¬Î¥¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«Î¾Â¤òÀª¤¤¤è¤¯ÂÎ¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¥ß¥Á¤Ï¡¢¥á¥°¤Î²£¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ä¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤â¤¦Ì²¤ì¤Ã¤Æ¡×
µ¯¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤¿¥ß¥Á¤ÎÂÎ¤Ë¡¢¥á¥°¤¬Àª¤¤¤è¤¯¸Ù¤ê¡¢ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¤¡Ä²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¹ß¤ê¤í¡×
¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤ÈÀ¨¤ó¤À¥ß¥Á¤Ë¡¢¥á¥°¤¬Èá¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥Á¤ËâË¤Þ¤ì¤Æ¤âÁ´Á³ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×
¡Ö¡Ä¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤è¡×
º£Ìë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¥á¥°¤Ï¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡£
¡½ ¤â¤¦¡¢ÃÎ¤é¤Ì¤Õ¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î»þ¡¢¥ß¥Á¤ÎËË¤¬¡¢Ç¨¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥á¥°¤ÎÎÞ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Î¡£ÉÝ¤¯¤Æ¡×
¿°¤¬¿Ì¤¨¡¢ÎÞ¤¬¤Ï¤é¤Ï¤é¤È¡¢¤È¤á¤É¤Ê¤¯Íî¤Á¤ë¡£¥ß¥Á¤Ï»×¤ï¤º¡¢¥á¥°¤òÊú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¤½¤ÎºÙ¤¤ÇØÃæ¤ò¤¢¤ä¤¹¤è¤¦¤ËÉï¤Ç¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤º¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¥á¥°¤¬¡¢¥Ý¥Ä¥ê¡¢¥Ý¥Ä¥ê¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤ò¡Ä¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¼èºà¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¡Ä¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¤¢¤ë¹ñ¤Ç¡½¡½¥á¥°¤¬¤¢¤ëNGOÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
▶Á°²ó¡§¡Ö¤Þ¤À¹¥¤¡Ä¡×¼«Ê¬¤ò¿¶¤Ã¤¿Èà¤È2¥ö·î¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤é¡¢°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤Ë¡Ä
▶1ÏÃÌÜ¤Ï¤³¤Á¤é¡§¡Ö³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿´Ø·¸¤Ç¤¤¤¤¡×¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤ìºÝ¤Ë¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë27ºÐ½÷¤ÎÍ«Ýµ
▶NEXT¡§9·î2Æü ²ÐÍË¹¹¿·Í½Äê