日本初の旗艦店となる「ハリー・ポッター ショップ 原宿」が2025年8月14日(木)、原宿の表参道沿いにオープンする。2フロアから成る総面積約900平方メートルのショップには、ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮のローブや、ハリーたちの魔法の杖、カエルチョコレートなどお馴染みのアイテムに加え、「ハリー・ポッター ショップ 原宿」限定のアイテムが並ぶ。また、店内には「バタービールバー」や、フォトスポットも登場。ショッピングだけでなく、「ハリー・ポッター」の魔法ワールドを楽しめるショップとなっている。

【写真】「ハリー・ポッター ショップ 原宿」限定！シンプルでスタイリッシュなデザインのグッズたち

「ハリー・ポッター ショップ 原宿」が2025年8月14日(木)、原宿の表参道沿いにオープン！


シリーズ第1作の『ハリー・ポッターと賢者の石』公開から24年、すでに親世代となった当時からのファンのなかには、親子でハリー・ポッターを楽しんでいる人たちも。時代を超えて受け継がれていく作品として、さまざまな世代に愛されるハリー・ポッターの世界を、カルチャーの発信地である原宿から多くの人に届ける「ハリー・ポッター ショップ 原宿」。その3つの注目ポイントを紹介する。

総面積約900平方メートルの広々とした店内で、ショッピングを楽しめる


1階のレジエリア


ホグワーツの生徒たちが大好きなお菓子屋さんのハニーデュークスをイメージしたエリアの奥にはフォトスポットが


2階レジエリア。緑のカーテンの奥には、ベビーカーごと入ることができる広々とした更衣室が設置されている


■「ハリー・ポッター ショップ 原宿」限定アイテムに注目！

最も注目したいのが、「ハリー・ポッター ショップ 原宿」限定のアイテム。モノトーンのグッズたちは、どれもみなスタイリッシュで日常使いにもぴったり。よく見ると、どの限定グッズにもさりげなく「HARAJUKU 原宿」の文字が入っている。ここでしか手に入らないので、お土産としてもおすすめだ。

「ハリー・ポッター ショップ 原宿」限定グッズは絶対にチェックしたい


「フーディ付きベア」(3500円)


シンプルでスタイリッシュなデザインだから、日常使いにもぴったり。(左)「水筒」(2000円)、(右)「リッジマグカップ」(2000円)


よく見ると「HARAJUKU 原宿」の文字が刻印されている。「トラベルボトル」(3400円)


「ハリー・ポッター ショップ 原宿」限定の「ゴーフレット」(1900円)はぜひお土産に


■ハリー・ポッターの世界観を体感できる内装に注目！

ホグワーツ魔法魔術学校の敷地内に広がる「禁じられた森」からインスピレーションを受けた内装は、実際に映画制作に携わったスタッフたちによるもの。細部までハリー・ポッターの魔法の世界が再現されていて、見どころたっぷりだ。棚の上や、天井など、ショップ内をぐるりとよく見渡して、いろいろな発見をしてほしい。

こんなところにも白ふくろうが






特に注目ポイントなのが、1階から2階へ続くスカレーター。まるで「禁じられた森」に迷い込んだかのような、美しく幻想的な空間になっている。

1階から2階へ上がるエスカレーターは必ずチェックして


エスカレーターに乗ったら思わず見上げてしまう幻想的な空間


白ふくろうたちが2階へと誘ってくれる


また、ホグワーツの生徒たちが大好きなお菓子屋さんのハニーデュークスをイメージしたエリアには、カエルチョコレートのフォトスポットも登場。思い出に写真を撮ろう！

みんな大好き！カエルチョコレートのフォトスポットで撮影を


「ハリー・ポッター ショップ 原宿」にもスタジオツアー東京と同じく、登場人物たちの杖を手に取って選べるコーナーが。カウンターのスタッフからは、杖についていろいろ情報が聞けるかも？

魔法の杖を選べるカウンター


ちなみにこの杖は「ゲラート・グリンデルバルド」と書かれているが、カウンターの反対側にも同じものが並んでいて、そちらには「アルバス・ダンブルドア」と書かれている。この意味は、ファンならもちろん知っているかもしれないが、気になる人はぜひスタッフに聞いてみてほしい。

実際に手に取って選べるのがうれしい


■「バタービールバー」の限定メニューに注目！

ハリー・ポッターファン、スタジオツアー東京ファンにはお馴染みの「バタービール」がここ、「ハリー・ポッター ショップ 原宿」にも登場。ショップ2階にある「バタービールバー」では、ショッピングの合間にバタービールやフードを楽しむことができる。原宿の街を見下ろしながら、冷たいバタービールでひと休みしよう。

ショップ2階の「バタービールバー」でひと休み


「バタービールアイス」と「バックビークまん 〜ピザフレーバー〜​」が限定メニューだ


ここでしか食べられない「ハリー・ポッター ショップ 原宿」限定フードも登場


「バタービールアイス」(600円)と「バックビークまん　〜ピザフレーバー〜​」(800円)はどちらも原宿限定のフード。「バタービールアイス」は塩キャラメルフレーバーで、バタービールの泡がトッピングされている。「バックビークまん　〜ピザフレーバー〜​」は食べるのがもったいないくらいかわいい！甘いバタービールにピザ味が思いのほかぴったりだ。

ほんのりいちご風味のアラザンが食感のアクセントになっている。「バタービールアイス」(600円)


ちょっとかわいそうだけど、割ってみると中にはピザあんがたっぷり。「バックビークまん 〜ピザフレーバー〜​」(800円)


ショッピングだけでなく、フォトスポットとしても楽しい「ハリー・ポッター ショップ 原宿」。ハリー・ポッターの魔法の世界をたっぷり味わおう。



【店舗情報】ハリー・ポッター ショップ 原宿

所在地：東京都渋谷区神宮前6-31-17 ベニーレベニーレ1階

アクセス：東京メトロ明治神宮前駅直結

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。