「ハリー・ポッター ショップ 原宿」が原宿・表参道沿いに8月14日オープン！ここでしか買えない限定グッズやフードメニューをチェック
日本初の旗艦店となる「ハリー・ポッター ショップ 原宿」が2025年8月14日(木)、原宿の表参道沿いにオープンする。2フロアから成る総面積約900平方メートルのショップには、ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮のローブや、ハリーたちの魔法の杖、カエルチョコレートなどお馴染みのアイテムに加え、「ハリー・ポッター ショップ 原宿」限定のアイテムが並ぶ。また、店内には「バタービールバー」や、フォトスポットも登場。ショッピングだけでなく、「ハリー・ポッター」の魔法ワールドを楽しめるショップとなっている。
【写真】「ハリー・ポッター ショップ 原宿」限定！シンプルでスタイリッシュなデザインのグッズたち
シリーズ第1作の『ハリー・ポッターと賢者の石』公開から24年、すでに親世代となった当時からのファンのなかには、親子でハリー・ポッターを楽しんでいる人たちも。時代を超えて受け継がれていく作品として、さまざまな世代に愛されるハリー・ポッターの世界を、カルチャーの発信地である原宿から多くの人に届ける「ハリー・ポッター ショップ 原宿」。その3つの注目ポイントを紹介する。
■「ハリー・ポッター ショップ 原宿」限定アイテムに注目！
最も注目したいのが、「ハリー・ポッター ショップ 原宿」限定のアイテム。モノトーンのグッズたちは、どれもみなスタイリッシュで日常使いにもぴったり。よく見ると、どの限定グッズにもさりげなく「HARAJUKU 原宿」の文字が入っている。ここでしか手に入らないので、お土産としてもおすすめだ。
■ハリー・ポッターの世界観を体感できる内装に注目！
ホグワーツ魔法魔術学校の敷地内に広がる「禁じられた森」からインスピレーションを受けた内装は、実際に映画制作に携わったスタッフたちによるもの。細部までハリー・ポッターの魔法の世界が再現されていて、見どころたっぷりだ。棚の上や、天井など、ショップ内をぐるりとよく見渡して、いろいろな発見をしてほしい。
特に注目ポイントなのが、1階から2階へ続くスカレーター。まるで「禁じられた森」に迷い込んだかのような、美しく幻想的な空間になっている。
また、ホグワーツの生徒たちが大好きなお菓子屋さんのハニーデュークスをイメージしたエリアには、カエルチョコレートのフォトスポットも登場。思い出に写真を撮ろう！
「ハリー・ポッター ショップ 原宿」にもスタジオツアー東京と同じく、登場人物たちの杖を手に取って選べるコーナーが。カウンターのスタッフからは、杖についていろいろ情報が聞けるかも？
ちなみにこの杖は「ゲラート・グリンデルバルド」と書かれているが、カウンターの反対側にも同じものが並んでいて、そちらには「アルバス・ダンブルドア」と書かれている。この意味は、ファンならもちろん知っているかもしれないが、気になる人はぜひスタッフに聞いてみてほしい。
■「バタービールバー」の限定メニューに注目！
ハリー・ポッターファン、スタジオツアー東京ファンにはお馴染みの「バタービール」がここ、「ハリー・ポッター ショップ 原宿」にも登場。ショップ2階にある「バタービールバー」では、ショッピングの合間にバタービールやフードを楽しむことができる。原宿の街を見下ろしながら、冷たいバタービールでひと休みしよう。
「バタービールアイス」(600円)と「バックビークまん 〜ピザフレーバー〜」(800円)はどちらも原宿限定のフード。「バタービールアイス」は塩キャラメルフレーバーで、バタービールの泡がトッピングされている。「バックビークまん 〜ピザフレーバー〜」は食べるのがもったいないくらいかわいい！甘いバタービールにピザ味が思いのほかぴったりだ。
ショッピングだけでなく、フォトスポットとしても楽しい「ハリー・ポッター ショップ 原宿」。ハリー・ポッターの魔法の世界をたっぷり味わおう。
【店舗情報】ハリー・ポッター ショップ 原宿
所在地：東京都渋谷区神宮前6-31-17 ベニーレベニーレ1階
アクセス：東京メトロ明治神宮前駅直結
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
