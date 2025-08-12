明度を落としてきちんと感を出し、あせた色合いで抜けを保つ。デニム基準にトーンをそろえると、おのずと仕上がりの方向性が定まるから。カジュアルでもコンサバでもない適度なあんばいを保てる、配色と着方の関係をご提案。







「色を深めて」Tシャツ＋デニム

クラシカルな雰囲気に直結するダークカラーだけで、王道カジュアルをクラスアップ。落ち着きを保てる色合いで、Tシャツ＋デニムのパターンを広げるのも簡単。





深い寒色系でまとめてテクニック不要でスタイルよく

ブルークルーネックＴシャツ／ユナイテッドアスレ（キャブ） 黒デニムパンツ／SeaRoomlynn レオパード柄ミュール／ル タロン グリーズ（ル タロン グリーズ ルミネ新宿店）



濃いブルーと黒のシャープな配色で、気楽なワンツーを切れ味のいい仕上がりに。スエットのような肉厚なＴシャツに対して、デニムは細身のテーパードを選び、シルエットで奥行きをつけて。ブラウンのレオパード柄ミュールがひかえめなアクセントに。





ヴィンテージグリーンでTシャツ＋デニムを力まずスマートに。

グリーンクロップドＴシャツ／SeaRoomlynn ブルーテーパードデニムパンツ／ソフトハイフン サングラス／WAITING FOR THE SUN（LIGNESPRING） シルバーリング／バルブス（ZUTTOHOLIC） 黒バッグ／REMI/REID（ジャーナル スタンダード 自由が丘店） 黒ローファー／A de Vivre



ハイウエストデニムのレトロなムードと波長が合う、コクのあるグリーンを選択。カーキよりも濃く、ダークグリーンより浅い、色落ちしたような深色で、ありふれたスタイリングに雰囲気が出る。トップスは厚いガーゼのような、ふかふかとしたコットン素材。







（コーディネートのプライスなど詳細）

【全21スタイルの一覧】≫可愛いよりも「キレイに見える」カラーTシャツ「デニム全般に似合う」大人っぽいレトロな色