なぜそれを？スタイリストが買いかえた「ベーシック服の選び方」





スタイリストが買った「シンプルな服」選びの視点

「シンプルな服」選びの選択基準は？ どんな装いも支えてくれる安心感をそなえた「理由のあるベーシック」に着目。





渡邉恵子さん／大人のリラックススタイルにつながる、上質な素材や色みを重視。 樋口かほりさん／ベーシックなアイテムをベースに、流行にとらわれず新しさを生み出す着方や組み合わせに、業界内にもファンも多数。 船戸唯さん／着心地はラフ、配色でスマートに寄せる、白黒アイテムを使った都会的なカジュアルスタイルが得意。







ベーシックな服で「着映える丈」

どこにでもありそう、だけどオシャレの軸になるベーシックこそ「こだわり」が必要。そんな服の中でも、スタイリストたちが「惹かれた」服。

デニムパンツ／レッドカード トーキョー（ゲストリスト） 「胸下付近までとどくハイウエスト。スタイリングの面積を大きく占める股上が深いワイドデニムは、それだけで十分存在感が出ます」（船戸さん）







硬派なセットアップを「パンツからワンピに更新」

硬派な印象を残しつつ、女性らしさも程よく取り入れる。セットアップの新しい可能性。

ベージュリネンベスト、ベージュリネンワンピース／ともにHER. 「ポイントはレディとハンサムの間。ジャケパンの延長で気分転換できる、Iラインワンピ＋ベストのスマートなセット」（樋口さん）







羽織りで見違える

一枚プラスするだけで、コーディネートを格上げ。スタイリストたちが選んだのは？

黒ロングニットカーディガン／ラベルエチュード 「ドレスのようなXライン。ボリュームスリーブ＆ギャザー入りの、ワンピース風のロングカーデはON/OFF問わず使えて便利。プライスも優秀です」（渡邉さん）







