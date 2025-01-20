KATE¡¢¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÃ¸¤á¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥«¥é¡¼¤Î¸ÂÄê¿§¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×ÅÐ¾ì¡ª
KATE¤¬¡¢Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¸ý¹È¡Ö¥±¥¤¥È ¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤«¤é¡¢Ã¸¤á¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥«¥é¡¼¤Î¸ÂÄê¿§¤ò2025Ç¯1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¸ÂÄê3¿§
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¸ÂÄê¿§¤Ï¡¢¡Ö¿¿ÌëÃæ¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ù¥¤¥¥ó¥°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿3¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¡ÖEX-3 À¸¾Æ¤±¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î¡ÖEX-4 ¥Ô¥ó¥¯¥Ð¥Ê¥Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¡×¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥â¡¼¥ô·Ï¤Î¡ÖEX-5 ¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡×¤Î3¿§¡£¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÇò¤Ã¤Ý¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤Ë·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥«¥é¡¼¤Ç¡¢ÇòÉâ¤¤»¤º¡¢È©¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ
¥±¥¤¥È¡¡¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¿·¿§3¿§
EX-3 À¸¾Æ¤±¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡§¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ã£¤Ï¤â¤¦ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£Âç¹¥Êª¤ÎÀ¸¾Æ¤±¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¡£
EX-4¡¡¥Ô¥ó¥¯¥Ð¥Ê¥Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¡§¥Ô¥ó¥¯¥Ð¥Ê¥Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¡£
EX-5¡¡¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡§¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¤Ä¤¯¤ë¡¢¤´Ë«Èþ¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥â¡¼¥ô¥«¥é¡¼¡£