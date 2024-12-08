¥³¡¼¥È¤ò¡ÖÃå¤Æ¤âÃ¦¤¤¤Ç¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê»÷¹ç¤¦¡× ¥³¡¼¥È¼êÁ°¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼
²°³°¤Ç¤Ï¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼¼Æâ¤Ç¤Ï¥³¡¼¥È¤òÃ¦¤¤¤Ç¡£¿¿Åß¤â³èÌö¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡¢ÊØÍø¤Ê±©¿¥¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£½Å¤µ¤ä·ø¶ì¤·¤µ¤â¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¿¥¤¥×¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡Ú1¡Û
¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡Ö¸ü¤ß¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿Ungrid¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Î²¹ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇºà¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥¹¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òº£¤Ë°ú¤´ó¤»¡£¥½¥Õ¥È¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÅÇÉ¤Ê·Á¤â¤ä¤µ¤·¤¯ÊÑ²½¡£ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¥·¥ã¥®¡¼ÁÇºà¤Ç¿ÈÉý¤¬¹¤á¡Ü¤½¤Ç¸ý¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ä¤¤ÇÊ¬¸ü¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£
¡Ú2¡Û
¡Ö¼ó¸µ¹â¤á¤Î¡×¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ö¥ë¥¾¥ó
¥Ö¥ë¥¾¥ó¡¿¥À¥¤¥ï ¥Ô¥¢39¡Ê¥°¥í¡¼¥Ö¥é¥¤¥É¡Ë¡¡Çö¼ê¤Ç¤âÎäµ¤¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¥Ê¥¤¥í¥ó¡£¼ó¤Ë¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁÇºà¤ò¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡£¶ÊÀþ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¼è¤ê¤Ï¤º¤·²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ù¥¹¥È¤äËÉÙ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¼ÂÍÑÀ¤â¹â¤á¡£
¡Ú3¡Û
¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¡×¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä
¥Ó¥Ã¥°¥·¥ã¥Ä¡¿¥µ¥¯¥é¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥Ö¡Ë¡¡G¥¸¥ã¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê¥é¥¤¥È¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤âËÉÙ¤Êº£¥·¡¼¥º¥ó¡£¥¿¥Õ¤Ê»ý¤ÁÌ£¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÁý¤¨¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÁÇºà¤ÎËÄÄ¥¤ò¥»¡¼¥Ö¡£¹Å¤á¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ê¤¬¤éÎÏ¤òÈ´¤±¤ë¡¢¥ï¥¤¥É¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡Ü¥É¥ë¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¥ë¥à¡£
(¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥¹¡¦ÃåÍÑ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ø¡Ë
¢ä¡ÚÁ´26Ãå¤Î°ìÍ÷¤Ø¡Û ¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡¦Ãå¿´ÃÏ¡¦Ãå²ó¤·¡×»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¥¢¥¦¥¿¡¼¡¦¥³¡¼¥È¤Î¿·ºî¤È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¼ÂÎã