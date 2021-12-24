¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¥ß¥¹¥É¡Û¤Î¡ØÊ¡ÂÞ¡Ù¤¬½¼¼Â¡ª¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡õ¥¤¡¼¥Ö¥¤¡×¤Î²Ä°¦¤¤¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤À¤¼¢ö
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Î²Ä°¦¤¤Ê¡ÂÞ¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¥ß¥¹¥É¡É¤Î¡ØÊ¡ÂÞ¡Ù¡ª¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¥°¥Ã¥ºÆþ¤ê¢ö
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ø¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2022¡Ù¤ò12·î26Æü(Æü)¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2022¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¡È¥Ô¥«¥Á¥å¥¦" ¡È¥¤¡¼¥Ö¥¤"¤Ë²Ã¤¨¡¢¡È¥Ý¥Ã¥Á¥ã¥Þ" ¡È¥°¥ì¥¤¥·¥¢" ¡È¥ê¡¼¥Õ¥£¥¢" ¡È¥ß¥ß¥í¥ë" ¡È¥Ñ¥Á¥ê¥¹"¤Ê¤É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÂÞ¤Ï1,100±ß(ÀÇ¹þ)¡¢2,200±ß(ÀÇ¹þ)¤ÎÊ¡ÂÞ¡¢3,300±ß(ÀÇ¹þ)¡¢5,500±ß(ÀÇ¹þ)¤ÎÊ¡È¢¤Î4¼ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á5,500±ß(ÀÇ¹þ)¤ÎÊ¡È¢¤Ë¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Î¡È¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó"¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢³ÆÊ¡ÂÞ¤´¤È¤Ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ý¡¼¥Á¡¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥ó¡Ê2022Ç¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ê¡ÂÞ¤ÎÈ¯ÇäÆü¡¢¼è¤ê°·¤¦¼ïÎà¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¡¢³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Çºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥¹¥É¥Õ¥¡¥ó¤â¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥¡¥ó¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ê¡ÂÞ¡¢¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£