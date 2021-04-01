¿Íµ¤¡Ö¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡×6¼ï¤ò¥¬¥ÁÄ´ºº¡ªÍî¤Á¶ñ¹ç¡¢ÊÝ¼¾¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡×¡£¥ß¥ë¥¯¤ä¥¸¥§¥ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¸ý¥³¥ß¤ÇÉ¾È½¤Î¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤é...¡×¤ÈÁª¤Ö¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¹«¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°6¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÀö¾ôÎÏ¡×¤ä¡Ö»ÈÍÑ´¶¡×¤Ê¤É¤ò»È¤¤Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
È©¼Á¤ä¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤¿´ÃÏ¤Ê¤É¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ¤ËÌÂ¤Ã¤¿ºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Àö¾ôÎÏ¡¢ÊÝ¼¾´¶¡¢Áí¹çÉ¾²Á¤Ï...
»î¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡Ö¥«¥Ð¡¼¥Þ¡¼¥¯¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡×¡Ö¥·¥å¥¦¥¦¥¨¥à¥é¡×¡ÖDUO¡×¡Ö¥¢¥Æ¥Ë¥¢¡×¡Ö¥Ó¥ª¥Ç¥ë¥Þ¡×¤Î6¼Ò¤Ç¤¹¡£
¸¡¾ÚÊýË¡¤Ï¡¢¼ÂºÝ´é¤ËÅÉ¤Ã¤Æ»È¤¤¿´ÃÏ¤ò»î¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼ê¤Î¹Ã¤Ë¡¢¥Æ¥£¥ó¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥ê¥Ã¥×¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÅÉ¤ê¡¢Íî¤ÁÊý¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏWÀö´é¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¤è¤¯ÆëÀ÷¤Þ¤»¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍî¤Á¶ñ¹ç¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¹¥á¤òÅÉ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ò30ÉÃ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¡¢¿å¤Ç·Ú¤¯Àö¤¤Î®¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀö¾ôÎÏ¡×¡¢¡ÖÊÝ¼¾´¶¡×¡¢¡ÖÁí¹çÉ¾²Á¡×¤Î3¼ï¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò¡¢À±5ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö´¥ÁçÈ©¡×¤È¡Ö¥ª¥¤¥ê¡¼È©¡×¤Î2¤Ä¤ò¹ç¤ï¤»»ý¤Äº®¹çÈ©¡£T¥¾¡¼¥ó¤Ï¥Æ¥«¤ë¤±¤É¡¢U¥¾¡¼¥ó¤Ï¥«¥µ¥«¥µ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥«¥Ð¡¼¥Þ¡¼¥¯¡¡¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° ¥ß¥ë¥¯¡Ê3300±ß¡¿200g¡Ë
ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤ò89¡óÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢¥ß¥ë¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
»È¤¤Êý¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÅ¬ÎÌ¡Ê3¥×¥Ã¥·¥å¡Ë¤ò¼è¤ê¡¢´éÁ´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤À¤±¡£¿å¤Þ¤¿¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ÇÀö¤¤Î®¤·¤¿¤¢¤È¡¢Àö´éÎÁ¤ÇÀö´é¤·¤Þ¤¹¡£Ç¨¤ì¤¿¼ê¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
»È¤¤¿´ÃÏ¡§¤Þ¤ë¤ÇÆý±Õ¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤¤¼Á´¶¤Ç¡¢È©¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¤Î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥ë¥¯¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢È©¤Ë¤¢¤Þ¤êÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Àö¾ôÎÏ¡§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¤¹¤ë¤ó¤ÈÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ï¤¯¤ë¤¯¤ë¤È²¿ÅÙ¤«¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¥á¥¤¥¯¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤ÆÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥ª¥¤¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Àö¾ôÎÏ¤Ï¼å¤¤°õ¾Ý¡£¥Æ¥£¥ó¥È¤Ï¿§¤¬¾¯¤·»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¼¾´¶¡§Àö¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤Ï¤Ê¤·¡£ÊÝ¼¾´¶¤â¤¢¤ê¡¢1Ëç¤Î¥ô¥§¡¼¥ë¤¬È©¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
Àö¾ôÎÏ¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú
ÊÝ¼¾´¶¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú
Áí¹çÉ¾²Á¡¡¡ú¡ú¡ú
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡¡¥Þ¥¤¥ë¥É¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° ¥ª¥¤¥ë¡Ê1870±ß¡¿120ml¡Ë
Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¥á¥¤¥¯¤â¥¶¥é¤Ä¤¤â¡¢ÌÓ·ê¤Ë¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÀò¤âÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¡£¡Ö¡÷¥³¥¹¥á¡×¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ç¨¤ì¤¿¼ê¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£ÎÌ¤Ï2¥×¥Ã¥·¥å¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£Íî¤È¤¹ºÝ¤Ï¡¢¿å¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç¤¹¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¥À¥Ö¥ëÀö´é¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
»È¤¤¿´ÃÏ¡§¥ª¥¤¥ë¤Î¿¤Ó¤â¤è¤¯¡¢¥á¥¤¥¯¤È¤¹¤°ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Àö¾ôÎÏ¡§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¤¹¤°Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥«¥é¤È¥Æ¥£¥ó¥È¤Ï¾¯¤·Íî¤Á¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë¤È¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤ó¤ÈÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¼¾´¶¡§Àö¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤Ï¤Ê¤·¡£È©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Àö¾ôÎÏ¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú
ÊÝ¼¾´¶¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú
Áí¹çÉ¾²Á¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¦¥·¥å¥¦¥¦¥¨¥à¥é¡¡¥¢¥ë¥Æ¥£¥à8¡ç ¥¹¥Ö¥ê¥à ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° ¥ª¥¤¥ë¡Ê5060±ß¡¿150ml¡Ë
¼«Á³Í³ÍèÀ®Ê¬98¡ó¡¢ÆüËÜ¤Ä¤Ð¤¤Î¥«¥á¥ê¥¢¥ª¥¤¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢È©¤ËÍ¥¤·¤¤¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ê¤¬¤é2020Ç¯¤âÈþÅª¤ä¡÷¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤Ç¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
»È¤¤Êý¤Ï¡¢´¥¤¤¤¿´é¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¿¤Ð¤·¡¢¾®¤µ¤Ê±ß¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¿å¤Þ¤¿¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ò¾¯ÎÌ²Ã¤¨¡¢´éÁ´ÂÎ¤¬Çò¤¯Âù¤ë¤Þ¤Ç¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡ÖÆý²½¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¿å¤Þ¤¿¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ÇÀö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£¥À¥Ö¥ëÀö´é¤ÏÉÔÍ×¡£
»È¤¤¿´ÃÏ¡§¥ª¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬½Å¤¯¤Ê¤¯¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ç¡¢È©¤ËÉéÃ´¤Ê¤¯¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Àö¾ôÎÏ¡§È©¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥ê¥Ã¥×°Ê³°¤Ï2¡Á3²ó¤¯¤ë¤¯¤ë¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ã¥×¤ÎÉôÊ¬¤Ï¾¯¤·¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë»þ´Ö¤òÄ¹¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥Õ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Àö¾ôÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¾5¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¼¾´¶¡§´¥Áç´¶¤â¤Ê¤¯ÊÝ¼¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àö¤¤¤¢¤¬¤ê¤ÏÈæ³ÓÅª¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Àö¾ôÎÏ¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ÊÝ¼¾´¶¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú
Áí¹çÉ¾²Á¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú
5¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°
¡¦DUO¡¡¥¶ ÌôÍÑ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¡Ê3960±ß¡¿90g¡Ë
¥¶ ÌôÍÑ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¡£¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àö´é¡¢ÊÝ¿å¥±¥¢¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥±¥¢¡¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Î5¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤Êý¤Ï¡¢¼êÈ©¤¬´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤ÎÀìÍÑ¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¤ÇÅ¬ÎÌ¡Ê¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÂç¡Ë¤È¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç¤è¤¯Àö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£WÀö´é¤ÏÉÔÍ×¡£
»È¤¤¿´ÃÏ¡§ºÇ½é¤Ï¸Ç·Á¤Î¥Ð¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤Ë¹¤²¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¤È¤í¤±¡¢È©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£¼Á´¶¤Ï¥ª¥¤¥ë¤è¤ê¾¯¤·½Å¤¿¤á¡£¥º¥Ü¥é¤Êµ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥×¼°¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¤Ç¼è¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤¬¾¯¤·ÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ê¤ë¥Þ¥ë¥Á¤µ¤Ï¡ý¡£
Àö¾ôÎÏ¡§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈæ³ÓÅª¥¹¥ë¤Ã¤È¤ª¤Á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤È¥ê¥Ã¥×¤Ï¤¯¤ë¤¯¤ë¤·¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¼¾´¶¡§Àö¤¤¤¢¤¬¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¡£¥ô¥§¡¼¥ë¤¬²¿Ëç¤âÈ©¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¡ÖÀö¤¤¤¢¤¬¤ê¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡×ÇÉ¤Î¿Í¤Ï¡¢¤Ä¤¤»×¤ï¤ºWÀö´é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Àö¾ôÎÏ¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú
ÊÝ¼¾´¶¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
Áí¹çÉ¾²Á¡¡¡ú¡ú¡ú
¡¦¥¢¥Æ¥Ë¥¢¡¡¥¹¥¥ó¥¯¥ê¥¢ ¥¯¥ì¥ó¥º ¥ª¥¤¥ë¡Ê1870±ß¡¿175ml¡Ë
¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø¡ÖÈ©¥¹¥Æ¥¤¥ó¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤·¤ÆÈ©¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¥ª¥¤¥ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤¹¡£WÀö´éÉÔÍ×¡¢Ç¨¤ì¤¿¼ê¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÈ©¤¬Èó¾ï¤ËÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÀöÈ±¸å¤Ê¤É¤Ï¡¢·Ú¤¯¿åµ¤¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
ÌÜ°ÂÎÌ¤Ï¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼3²ó¥×¥Ã¥·¥åÊ¬¡£
»È¤¤¿´ÃÏ¡¨¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤Ï¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤È¤È¤í¤ê¤ÎÃæ´Ö¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£È©¤Ë¤Ï¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¿¤Ó¤Þ¤¹¡£WÀö´éÉÔÍ×¤ÇÇ¨¤ì¤¿¼ê¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÃæ¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ý¡£
Àö¾ôÎÏ¡§ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÍî¤Á¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ã¥×¤òÍî¤È¤¹¤Î¤Ë¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ï5²ó¤Û¤É¤¯¤ë¤¯¤ë¤·¤¿Áá¤á¤ÎÃÊ³¬¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¼¾´¶¡§¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Î¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ´Ö¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤È¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢ËË¤ä¤¢¤´Åö¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·´¥Áç¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Àö¾ôÎÏ¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ÊÝ¼¾´¶¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú
Áí¹çÉ¾²Á¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¦¥Ó¥ª¥Ç¥ë¥Þ¡¡¥µ¥ó¥·¥Ó¥ª¡¡¥¨¥¤¥Á¥Ä¡¼¥ª¡¼ D¡Ê2530±ß¡¿250ml¡Ë
¥³¥Ã¥È¥ó¤Ç¤Õ¤¼è¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¡ÜÀö´é¡Ü¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢¤ò¤³¤Î1ËÜ¤Ç³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»È¤¤Êý¤Ï¡¢¼ê¤ä´é¤ÏÇ¨¤é¤µ¤º»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥Ã¥È¥ó¤Ë±Õ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤Þ¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤È¤è¤¯¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¡¢¤³¤¹¤é¤º¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤È¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢Àö¤¤Î®¤µ¤Ê¤¯¤ÆOK¤Ç¤¹¡Ê¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤ÆÀö¤¤Î®¤¹¤Î¤âOK¡Ë¡£
»È¤¤¿´ÃÏ¡§±ÕÂÎ¼«ÂÎ¤Ï¥µ¥é¥µ¥é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿å¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£µ¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢Á´´é¤Î¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤¤ë¤Î¤Ë¥³¥Ã¥È¥ó¤ò2Ëç¡Á3Ëç¤Û¤É»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Îºî¶È¤¬ÌÌÅÝ¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¿å¤ÇÀö¤¤Î®¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤äÈô¹Ôµ¡¤ÇÄ¹»þ´ÖÎ¹¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ê¤É¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Àö¾ôÎÏ¡§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ä¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¡¢3²ó¤Û¤É¤Õ¤¼è¤ë¤È¡¢Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤È¥ê¥Ã¥×¤Ï²¿²ó¤â¤Õ¤¼è¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÍî¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÝ¼¾´¶¡§È©¤¬¤Ä¤Ã¤Ñ¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¾¯¤·´¥Áç¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÊÝ¼¾´¶¤¬¤â¤¦1ÊâÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Àö¾ôÎÏ¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú
ÊÝ¼¾´¶¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú
Áí¹çÉ¾²Á¡¡¡ú¡ú¡ú
¤Þ¤È¤á
¤É¤ì¤â¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»È¤¤Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È»ÈÍÑ´¶¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Íî¤ÁÊý¤äÊÝ¼¾´¶¤â¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤âÀö¾ôÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥·¥å¥¦¥¦¥¨¥à¥é¡×¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÁ´¤ÆÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤á¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¥·¥å¥¦¥¦¥¨¥à¥é¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÝ¼¾´¶¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¿Í¤Ï¡ÖDUO¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢Àö¤¤¤¢¤¬¤ê¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥±¥¢Åù¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢1¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼ÔÅª¤Ë¤Ï¡¢²Á³Ê¤ä»ÈÍÑ´¶¤Ê¤É¡¢1ÈÖ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥å¥¦¥¦¥¨¥à¥é¤ÎÀö¾ôÎÏ¡¢DUO¤ÎÊÝ¼¾´¶¤Ë¤Ï¤¢¤È1ÊâµÚ¤Ð¤º¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍî¤Á¡¢¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤â¤Ê¤¯¡¢Èæ³ÓÅª¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°²¿¤Ë¤·¤è¤¦¡©¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï»È¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡²Á³Ê¤äÀö¾ôÎÏ¡¢ÊÝ¼¾´¶¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½ÅÍ×»ë¤¹¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»È¤¦¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤´»²¹Í¤Ë¡£