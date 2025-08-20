LINE嫌いの男性にメッセージを送るときの７つのポイント
気になる男性にLINEを送って、仲良くなろうと考えている方もいらっしゃると思います。しかし、実際にはLINEを苦手とする男性も存在し、思惑通りにいかないこともあるのではないでしょうか。そこで今回は、「LINE嫌いの男性にメッセージを送るときの７つのポイント」を紹介させて頂きます。
【１】「LINEは、デートするための手段」と割り切る。
LINEを通じて仲良くなることを諦める考え方です。LINEを単なる連絡手段と捉え、必要なときだけ連絡する男性もいます。男性の考え方に添って、あくまでもデートをするための手段として、割り切ってみてはいかがでしょうか。
【２】長文は控え、短文を送る。
LINEの文章が長いと、男性に同じ文章量の返信を要求している印象を与えます。このような印象を与えた場合、男性はLINEの返信を面倒だと感じ、返信しづらくなります。
【３】スタンプを使い過ぎない。
スタンプが多過ぎる場合、男性にも気の利いたスタンプを送ってほしいと望んでいるような印象を与えます。スタンプの使い過ぎには注意した方がよいでしょう。
【４】返信を催促しない。
返信を催促すると、男性は面倒だと感じ、連絡が途絶えてしまいます。LINEの返信は催促しない方がよいでしょう。
【５】疑問文は控える。
疑問文があると、男性は返信を要求されているように感じます。男性が読んで、「ふーん、なるほどね。」と読むだけで完結できるような内容が好ましいでしょう。
【６】愚痴は控え、前向きな内容を送る。
愚痴が書かれたLINEに対しては、男性は返信内容について考える必要があり、面倒だと感じます。男性が悩む必要のない、前向きな内容を送った方が賢明でしょう。
【７】LINEの返信が来た場合、喜びの気持ちを表現する。
LINEが苦手な男性にとって、LINEを送ることはエネルギーを費やすイベントです。男性が返信してくれたことに対して、感謝の言葉を送りましょう。
LINEを苦手とする男性にメッセージを送るとき、みなさんはどのように対応しているでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（山場ヤスヒロ）
【１】「LINEは、デートするための手段」と割り切る。
LINEを通じて仲良くなることを諦める考え方です。LINEを単なる連絡手段と捉え、必要なときだけ連絡する男性もいます。男性の考え方に添って、あくまでもデートをするための手段として、割り切ってみてはいかがでしょうか。
LINEの文章が長いと、男性に同じ文章量の返信を要求している印象を与えます。このような印象を与えた場合、男性はLINEの返信を面倒だと感じ、返信しづらくなります。
【３】スタンプを使い過ぎない。
スタンプが多過ぎる場合、男性にも気の利いたスタンプを送ってほしいと望んでいるような印象を与えます。スタンプの使い過ぎには注意した方がよいでしょう。
【４】返信を催促しない。
返信を催促すると、男性は面倒だと感じ、連絡が途絶えてしまいます。LINEの返信は催促しない方がよいでしょう。
【５】疑問文は控える。
疑問文があると、男性は返信を要求されているように感じます。男性が読んで、「ふーん、なるほどね。」と読むだけで完結できるような内容が好ましいでしょう。
【６】愚痴は控え、前向きな内容を送る。
愚痴が書かれたLINEに対しては、男性は返信内容について考える必要があり、面倒だと感じます。男性が悩む必要のない、前向きな内容を送った方が賢明でしょう。
【７】LINEの返信が来た場合、喜びの気持ちを表現する。
LINEが苦手な男性にとって、LINEを送ることはエネルギーを費やすイベントです。男性が返信してくれたことに対して、感謝の言葉を送りましょう。
LINEを苦手とする男性にメッセージを送るとき、みなさんはどのように対応しているでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（山場ヤスヒロ）