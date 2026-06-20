宿泊研修にて【漫画】本編を読む研修旅行であった友達の体験を漫画化した退屈健(@taikutsu1)さんの「宿泊研修にて」を紹介しよう。霊園を通過したとき、隣の女子に起きた奇妙な出来事。一体、何が起きたのだろうか？■「あのとき、隣の子だけ様子がおかしかった…」宿泊研修にて1-1宿泊研修にて1-2宿泊研修にて1-3楽しいはずの研修旅行で、忘れられない出来事に遭遇した生徒がいた。本作「宿泊研修にて」は、作者・退屈健さんが実