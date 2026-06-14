神戸・垂水の「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」にある、パティスリー＆ベーカリーレストラン「LAGOON TOOTH TOOTH」では、店内ベーカリーで焼き上げる自家製パンを食べ放題で楽しめるビュッフェランチを、2026年5月28日（木）よりスタートしました。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】こちらのランチで提供されるのは、選べるメイン料理と、自家製パンの食べ放題が楽しめるメニュー。メインディッシュには、淡路産