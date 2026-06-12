その先に民家があれば郵便局員はどこまでも行く【漫画】本編を読む「ああ、今日はいいお話を読んだなあ…ありがとうございました」「今回はいつにも増して幾重にも深い話」「15分くらいの深夜ドラマで見てみたい」という感想が集まった作品がある。郵便配達員が実際に体験した実話をもとに描かれた「山に棲む」という話である。読者からは「人生最期のお見送りのお手伝いを仕事にしていますが、表面では見えないこと、平凡と思う生