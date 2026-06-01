セルフレジを批判するお客【漫画】本編を読む仕事のAI化や自動化が進む現代。スーパーやコンビニ、100円ショップなどで急速に導入が進んでいる「セルフレジ」もその象徴の一つだ。利便性が高まる一方で、有人レジの減少に伴うトラブルも少なくない。2026年5月現在、SNSで「店員さんの苦労がわかりすぎる」「客側の意識のアップデートが必要」と大きな話題を集めているのが、狸谷(@akatsuki405)さんの日常エッセイ『ヒャッキン店員