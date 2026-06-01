メモを置いて初売りセール初日に勝手に帰っちゃった…！【漫画】本編を読むアパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さんが、実体験をベースに接客業の闇を描いた漫画が共感を集めている。今回は、繁忙期のために雇った派遣スタッフの非常識な行動を描いた『天然非常識、無垢さん』について制作の裏側を聞いた。■初売りセール中の衝撃的なバックレ天然非常識、無垢さん_P009天然非常識、無垢さん_P002天然非常識