「いつかはわかってくれるだろう」との思いから、妻と本音で話し合うことを避けていた池尾。【漫画】本編を読むメンズエステを舞台に、“訳アリ”な客たちの心を癒やしていく人間ドラマ「メンエス嬢加恋・職業は恋愛です」。肌に触れることで相手の感情や傷を感じ取るメンエス嬢・加恋が、悩みを抱えた客たちと向き合っていく作品だ。描くのは、蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)さん。今回は、亡き妻への後悔を抱えて生きる男性・池尾