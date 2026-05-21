遊園地「よみうりランド」が、都内有数のレジャープール「プールWAI(Water Amusement Island)」を、2026年6月27日(土)から9月23日(祝)まで営業する。【画像】新登場のあったかプール「バブルオアシス」(イメージ)海外のリゾート地を思わせる場内では、毎年好評の「波のプール」や巨大ウォータースライダー「ジャイアントスカイリバー」、子どもに人気の「それいけ！アンパンマンプール」などを満喫できる。さらに、今シーズンは新