横浜赤レンガ倉庫で開催され、毎年好評のいちごの祭典「Yokohama Strawberry Festival」が北海道に初上陸し、2026年5月21日(木)から5月25日(月)までの5日間、赤れんがガーデン(赤れんが庁舎前庭)で「札幌ストロベリーフェスティバル 2026」が開催される。今回は、この「札幌ストロベリーフェスティバル 2026」の注目ポイントを一挙紹介する。【写真】「札幌ストロベリーフェスティバル 2026」で出合える、いちごスイーツとグッズの