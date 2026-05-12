ああああGoogleストリートビューを見ていたら、そこに映っていたのは3年前に亡くなった父親だった――。そんな不穏な導入で始まる漫画「Googleストリートビュー」が、読者の間で話題となっている。作品を描いたのは、シュールなギャグ漫画を日々投稿している伊東(@ito_44_3)さん。笑えるのに妙に怖い、“じわじわ来る違和感”がクセになる作品だ。【漫画】本編を読む■亡き父が“そこにいる”ストリートビューは、見知らぬ土地を下