【漫画】この漫画をはじめから読む医療の豆知識や自身の育児に日常まで、幅広い内容の漫画を日々発信している看護師のなかじょんさん。特に反響の大きかったものをまとめた『なかじょんさん傑作選』をお届けします。→『なかじょんさん傑作選』を最初から読むスーパーの決まったレジ員さんの列に並ぶ。これを推しレジという袋詰めして荷崩れしない!?プロの技とは？生鮮食品をビニール袋に入れるだけでなく、散乱しがちな玉ネギまで