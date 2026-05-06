少し変わったお願いをされた女性配達員【漫画】本編を読むこれは女性の郵便配達員が、ある集合住宅へ配達に行ったときのことだ。1階のエントランスにある集合ポストへ郵便物を入れていると、若い女性が声をかけてきた。ひどく怯えた様子の彼女は、郵便配達員に「2階にある自分の部屋まで一緒に行ってもらえませんか？」とお願いしてきたのだった。一体彼女は何に怯えているのだろうか？ついに彼女が怯えているモノの“正体”が現れ