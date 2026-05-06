ンズエステを舞台に、人の心に触れる物語を描く「メンエス嬢加恋・職業は恋愛です」。施術を通じて客の本音を見抜く加恋が、それぞれ事情を抱えた人たちに寄り添う人間ドラマだ。今回登場するのは、顔も仕事も完璧な“爆モテ”男性・茂手美輝。だが彼の恋はなぜか長続きしない。その理由と背景について、作者の蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)さんに話を聞いた。【漫画】本編を読む■モテるのに満たされない恋美輝はこれまで一度もフ