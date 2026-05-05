「転んだ」というが、彼女の身体には、転んだだけでできるようなものではないアザが無数にあった。【漫画】本編を読む幼少期から絵を描くことが好きで、現在は漫画家として活動するアヤ(@aokitajimaru)さん。看護師・看護学生向けWEBメディア『ナース専科』で、現場の実体験をもとにした漫画を連載している。本記事では、その中から「必要とされていたの？一つの命」を取り上げる。栄養失調で入院した少女をめぐるエピソードととも