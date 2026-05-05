「ここじゃ底辺」【漫画】本編を読む都心を一望できる眺望と、ホテルのような豪華な設備。そんなステータス感溢れるタワーマンションへ、夫の転勤を機に福岡から引っ越してきた渕上家。しかし、一歩足を踏み入れた先には、外側からは想像もつかないほど過酷な「階層ヒエラルキー」が待ち受けていた。2026年5月現在、SNSやWebメディアで大きな反響を呼んでいるのが、窓際三等兵さん原作、グラハム子(@gura_hamuco)さん作画の漫画『