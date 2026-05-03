電車内が混んできても、蟹のように股を広げたままのお隣さん。【漫画】本エピソードを読む通勤電車で誰もが一度は経験する“席ガチャ”。座れたと思った瞬間に「あ、ここハズレだ」と気づくあの感覚を描いたのが、青木ぼんろ(@aobonro)さんのエピソードだ。日常の小さな不運を、じわっと笑える形で切り取っている。■座れた安心と同時に訪れる違和感「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode9~席