【漫画】この漫画をはじめから読む彼女に貸したら思わぬ形に変わってしまったシャツの話や、夫婦仲に亀裂が入りそうなほどヒートアップする“お好み焼き論争”など、シュールでクスッと笑える漫画をSNSで発信している伊東さん。今回は、特に反響の大きかったストーリーを集めた『伊東さん傑作選』をお届けします。→『伊東さん傑作選』を最初から読む名家と学歴01名家と学歴02名家と学歴03→【漫画】この漫画をはじめから読む→【