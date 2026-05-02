都会からやってきた若手局員のスエ君には、道端のお地蔵さんがものすごく新鮮に映ったようだ。【漫画】本編を読む現役の郵便局員が集めた実話ベースの怪談を描く『郵便屋が集めた奇談』。その中でもひときわ不思議な余韻を残すのが、送達ねこ(@jinjanosandou)さんのもとに寄せられた「お地蔵さんと都会っ子」のエピソードだ。恐怖一辺倒ではなく、どこか温かさを感じる“静かな怪異”が描かれている。■のどかな配達路にやってきた