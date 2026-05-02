スヌーピーのテーマカフェ「PEANUTS Cafe(ピーナッツ カフェ)」が、2025年10月2日に10周年を迎えた。1年を通して展開されるアニバーサリー企画の第2弾として、ジョー・クールをモチーフにしたスペシャルメニューが2026年3月4日からスタートしている。【画像】カフェ店員に扮したジョー・クールがかわいい！第2弾メニューを見るジョー・クールをモチーフにしたPEANUTS Cafe10周年第2弾メニュー■10周年のキーワードは“SUPPERTIME！