スヌーピーのテーマカフェ「PEANUTS Cafe」10周年記念！ジョー・クール扮するスペシャルメニュー3種が登場
スヌーピーのテーマカフェ「PEANUTS Cafe(ピーナッツ カフェ)」が、2025年10月2日に10周年を迎えた。1年を通して展開されるアニバーサリー企画の第2弾として、ジョー・クールをモチーフにしたスペシャルメニューが2026年3月4日からスタートしている。
【画像】カフェ店員に扮したジョー・クールがかわいい！第2弾メニューを見る
■10周年のキーワードは“SUPPERTIME！”
今回の10周年企画で掲げられたテーマは“SUPPERTIME！(ごはんの時間)”。PEANUTS連載開始の1950年から、2000年の最終回までコミックの中でたびたび登場した、スヌーピーの毎日の大切な食事の時間を表す言葉だ。
そして第2弾のサブテーマは“HERE'S JOE COOL HANGING AROUND at SUPPERTIME(サパータイムを気ままに過ごすジョー・クール)”。サングラス姿でおなじみのスヌーピーの分身・ジョー・クールが、カフェ店員に扮したスペシャルアートで登場する。エプロン姿のジョー・クールは、この10周年限定の描き下ろし。普段のクールな佇まいとはひと味違う、レアな一面が見られる。
■サングラスがそのままバンズに！「ジョー・クールのサングラスバーガー プレート」(2530円)
メニューの主役は、ジョー・クールのトレードマークである黒いサングラスをモチーフにしたミニバーガー2個セットのプレート。
中身は、牛ひき肉と玉ねぎをトマトソースで味付けしたアメリカの定番「スロッピージョー」と、ふわっと揚がったエビカツにたっぷりのタルタルソースを重ねた「エビカツタルタル」の2種類。ポテトフライ、ブロッコリーとアーモンドのデリも添えられて、見た目以上にボリューム満点。コミック柄のラッピングペーパーにエプロン姿のジョー・クールがちょこんと立っている演出も心憎い。
■アメリカのカフェ気分！「ジョー・クールのパフェ」(1408円)
PEANUTS Cafeのコンセプトでもあるアメリカ西海岸のカフェをイメージした、王道のチョコレートサンデー風パフェ。バニラアイスにチョコレート、バナナ、ピーナッツバターがふんだんに盛り込まれた贅沢な構成になっている。トップに刺さるのは、ジョー・クールのフラッグピック。ダークチェリーの爽やかな酸味がアクセントになり、甘さの中にメリハリを与えてくれる。
■コーラ×レモンの爽やかコンビ「ジョー・クールのレモンコークフロート」(1045円)
グラスにスライスレモンが沈み、コーラの上にふわりとソフトクリーム。中にはレモンジュレが忍ばせてあって、甘みと酸味のバランスが絶妙な仕上がりだ。
■ 4400円以上の購入でペーパータグキーホルダーをプレゼント！
10周年アニバーサリー期間中は、4400円以上の利用で先着プレゼントとしてペーパータグキーホルダーがもらえる。飲食・物販・テイクアウトのいずれも対象になる(オンラインショップでの配布は終了)。5月1日からは第2弾のスペシャルアートデザインのペーパータグキーホルダーの配布がスタート。なくなり次第終了だ。
メニューの展開は、PEANUTS Cafe 名古屋、PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)、PEANUTS Cafe 大阪、PEANUTS Cafe 神戸の4店舗。スヌーピーミュージアム(南町田)では展開なしなので、訪問時は店舗を間違えないように注意したい。
10年の節目に、エプロン姿のジョー・クールがお出迎えしてくれるのは今だけ。次の週末、お気に入りの店舗で“SUPPERTIME！”を味わってみよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】カフェ店員に扮したジョー・クールがかわいい！第2弾メニューを見る
■10周年のキーワードは“SUPPERTIME！”
そして第2弾のサブテーマは“HERE'S JOE COOL HANGING AROUND at SUPPERTIME(サパータイムを気ままに過ごすジョー・クール)”。サングラス姿でおなじみのスヌーピーの分身・ジョー・クールが、カフェ店員に扮したスペシャルアートで登場する。エプロン姿のジョー・クールは、この10周年限定の描き下ろし。普段のクールな佇まいとはひと味違う、レアな一面が見られる。
■サングラスがそのままバンズに！「ジョー・クールのサングラスバーガー プレート」(2530円)
メニューの主役は、ジョー・クールのトレードマークである黒いサングラスをモチーフにしたミニバーガー2個セットのプレート。
中身は、牛ひき肉と玉ねぎをトマトソースで味付けしたアメリカの定番「スロッピージョー」と、ふわっと揚がったエビカツにたっぷりのタルタルソースを重ねた「エビカツタルタル」の2種類。ポテトフライ、ブロッコリーとアーモンドのデリも添えられて、見た目以上にボリューム満点。コミック柄のラッピングペーパーにエプロン姿のジョー・クールがちょこんと立っている演出も心憎い。
■アメリカのカフェ気分！「ジョー・クールのパフェ」(1408円)
PEANUTS Cafeのコンセプトでもあるアメリカ西海岸のカフェをイメージした、王道のチョコレートサンデー風パフェ。バニラアイスにチョコレート、バナナ、ピーナッツバターがふんだんに盛り込まれた贅沢な構成になっている。トップに刺さるのは、ジョー・クールのフラッグピック。ダークチェリーの爽やかな酸味がアクセントになり、甘さの中にメリハリを与えてくれる。
■コーラ×レモンの爽やかコンビ「ジョー・クールのレモンコークフロート」(1045円)
グラスにスライスレモンが沈み、コーラの上にふわりとソフトクリーム。中にはレモンジュレが忍ばせてあって、甘みと酸味のバランスが絶妙な仕上がりだ。
■ 4400円以上の購入でペーパータグキーホルダーをプレゼント！
10周年アニバーサリー期間中は、4400円以上の利用で先着プレゼントとしてペーパータグキーホルダーがもらえる。飲食・物販・テイクアウトのいずれも対象になる(オンラインショップでの配布は終了)。5月1日からは第2弾のスペシャルアートデザインのペーパータグキーホルダーの配布がスタート。なくなり次第終了だ。
メニューの展開は、PEANUTS Cafe 名古屋、PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)、PEANUTS Cafe 大阪、PEANUTS Cafe 神戸の4店舗。スヌーピーミュージアム(南町田)では展開なしなので、訪問時は店舗を間違えないように注意したい。
10年の節目に、エプロン姿のジョー・クールがお出迎えしてくれるのは今だけ。次の週末、お気に入りの店舗で“SUPPERTIME！”を味わってみよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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