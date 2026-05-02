スヌーピーのテーマカフェ「PEANUTS Cafe(ピーナッツ カフェ)」が、2025年10月2日に10周年を迎えた。1年を通して展開されるアニバーサリー企画の第2弾として、ジョー・クールをモチーフにしたスペシャルメニューが2026年3月4日からスタートしている。

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ジョー・クールをモチーフにしたPEANUTS Cafe10周年第2弾メニュー


■10周年のキーワードは“SUPPERTIME！”

今回の10周年企画で掲げられたテーマは“SUPPERTIME！(ごはんの時間)”。PEANUTS連載開始の1950年から、2000年の最終回までコミックの中でたびたび登場した、スヌーピーの毎日の大切な食事の時間を表す言葉だ。

そして第2弾のサブテーマは“HERE'S JOE COOL HANGING AROUND at SUPPERTIME(サパータイムを気ままに過ごすジョー・クール)”。サングラス姿でおなじみのスヌーピーの分身・ジョー・クールが、カフェ店員に扮したスペシャルアートで登場する。エプロン姿のジョー・クールは、この10周年限定の描き下ろし。普段のクールな佇まいとはひと味違う、レアな一面が見られる。

■サングラスがそのままバンズに！「ジョー・クールのサングラスバーガー プレート」(2530円)

「ジョー・クールのサングラスバーガー プレート」(2530円)


メニューの主役は、ジョー・クールのトレードマークである黒いサングラスをモチーフにしたミニバーガー2個セットのプレート。

中身は、牛ひき肉と玉ねぎをトマトソースで味付けしたアメリカの定番「スロッピージョー」と、ふわっと揚がったエビカツにたっぷりのタルタルソースを重ねた「エビカツタルタル」の2種類。ポテトフライ、ブロッコリーとアーモンドのデリも添えられて、見た目以上にボリューム満点。コミック柄のラッピングペーパーにエプロン姿のジョー・クールがちょこんと立っている演出も心憎い。

■アメリカのカフェ気分！「ジョー・クールのパフェ」(1408円)

「ジョー・クールのパフェ」(1408円)


PEANUTS Cafeのコンセプトでもあるアメリカ西海岸のカフェをイメージした、王道のチョコレートサンデー風パフェ。バニラアイスにチョコレート、バナナ、ピーナッツバターがふんだんに盛り込まれた贅沢な構成になっている。トップに刺さるのは、ジョー・クールのフラッグピック。ダークチェリーの爽やかな酸味がアクセントになり、甘さの中にメリハリを与えてくれる。

■コーラ×レモンの爽やかコンビ「ジョー・クールのレモンコークフロート」(1045円)

「ジョー・クールのレモンコークフロート」(1045円)


グラスにスライスレモンが沈み、コーラの上にふわりとソフトクリーム。中にはレモンジュレが忍ばせてあって、甘みと酸味のバランスが絶妙な仕上がりだ。

■ 4400円以上の購入でペーパータグキーホルダーをプレゼント！

4400円以上の利用で先着プレゼントされる、10周年記念ペーパータグキーホルダー全4種


10周年アニバーサリー期間中は、4400円以上の利用で先着プレゼントとしてペーパータグキーホルダーがもらえる。飲食・物販・テイクアウトのいずれも対象になる(オンラインショップでの配布は終了)。5月1日からは第2弾のスペシャルアートデザインのペーパータグキーホルダーの配布がスタート。なくなり次第終了だ。

メニューの展開は、PEANUTS Cafe 名古屋、PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)、PEANUTS Cafe 大阪、PEANUTS Cafe 神戸の4店舗。スヌーピーミュージアム(南町田)では展開なしなので、訪問時は店舗を間違えないように注意したい。

10年の節目に、エプロン姿のジョー・クールがお出迎えしてくれるのは今だけ。次の週末、お気に入りの店舗で“SUPPERTIME！”を味わってみよう。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

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