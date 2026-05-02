飼い主のくしゃみに『ふぅ〜ん？』と反応する猫【漫画を読む】飼い主のくしゃみに『ふぅ〜ん？』と反応する猫だが…!?愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描き、X(旧Twitter)で公開しているキュルZ(@kyuryuZ)さん。X(旧Twitter)のフォロワー数は90.5万人(2026年4月27日現在)、発表した漫画の多くが10万いいねを超える人気漫画家だ。今回はキュルガの仕草や行動をテーマにした3作品を紹介しよう。■飼い主のくしゃみに