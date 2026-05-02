【ネコ漫画】飼い主のくしゃみに反応する愛猫!?鳴き声を聞いて文句を言われてると感じる飼い主
【漫画を読む】飼い主のくしゃみに『ふぅ〜ん？』と反応する猫だが…!?
愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描き、X(旧Twitter)で公開しているキュルZ(@kyuryuZ)さん。X(旧Twitter)のフォロワー数は90.5万人(2026年4月27日現在)、発表した漫画の多くが10万いいねを超える人気漫画家だ。今回はキュルガの仕草や行動をテーマにした3作品を紹介しよう。
フータがソファの上で本を読んでいると、鼻がムズムズして大きな声でくしゃみをする。そばにいたキュルガはフータを見つめながら『んね〜？』と一言。するとピーちゃんに「怒ってるんじゃなくて、心配してくれてるのかもよ」と言われ、「そうなのかな？」と思うフータ。暫くしてまたくしゃみをすると、今度は『ふぅ〜ん？』と鳴くキュルガ。キュルガの鳴き声が優しさか文句なのか気になるフータだ。
■時々大蛇のように見える猫
棚の上でリラックスをして蛇のように横たわるキュルガ。暫くすると身体を伸ばして座り直したので、猫らしく見える。するとキュルガが毛づくろいをはじめ、自分の身体中を舐めはじめる。ピーちゃんはそんなキュルガの仕草をずっと見ていて、『猫から時々大蛇になる』と思うのであった。
■実は飼い主の心を読んでる…!?
フータがコップのそばに座っているキュルガを見て『最近コップにイタズラしなくなったな』と思った矢先、テーブルの上からコップを落とすキュルガ。ツメとぎでガリガリしているキュルガを見て感心していると、キュルガが近くにやって来て、ソファでツメとぎを始めるではないか!?飼い主の心を読んでるようなキュルガの行動に驚くフータである。
キュルZさんは飼い主と猫の日常をコミカルに描き、どれも癒やされる作品ばかりだ。X(旧Twitter)やブログではほかの作品も投稿されているので、猫好きの方はこの機会にぜひ読んでほしい！
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
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