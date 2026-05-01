5月9日は、1964年に日本アイスクリーム協会の前身となる「東京アイスクリーム協会」が制定した「アイスクリームの日」。近年ではこの日を中心に各地でアイスクリームに関連するイベントが行われることも多くなった。コンビニエンスストアのセブンイレブンでは、この記念日に向けて2026年4月28日に新たな抹茶アイスを3品発売した。【写真】「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」アイスクリームの日に向けて発売されるセブンイレブン